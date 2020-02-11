Ekonomi En büyük fan kanatlarını üretmeye başladı
İŞ DÜNYASI

En büyük fan kanatlarını üretmeye başladı

Rolls-Royce verimlilik ve sürdürülebilirlik konusunda yeni standartlar belirleyecek UltraFan test motoru için dünyanın en büyük fan kanatlarının üretimine başladı.

Haber Merkezi DHA
UltraFan test motoru.
UltraFan test motoru.

Bir seti 356 cm çapa sahip kompozit kanatlarının boyutu yaklaşık olarak dar gövdeli bir uçak gövdesinin boyutuyla aynı büyüklüğe sahip.

Rolls Royce'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kanatlar, şirketin İngiltere Bristol’da bulunan teknoloji merkezinde üretiliyor bununla birlikte test parçalarının resmi üretimi de başlıyor.

Rolls Royce Sivil Havacılıktan Sorumlu Başkanı Chris Cholerton konuyla ilgili şunları söyledi:

“Önümüzdeki on yıl UltraFan için çok önemli olacak. 2020’li yıllara bu motorun üretimiyle başlamak heyecan verici. Yeni tasarımlar, teknolojiler ve yepyeni bir test laboratuvarı gibi tüm yapı taşlarına sahibiz ve şimdi motorun karşımızda durduğuna şahitlik ediyoruz."

2021 yılında yer testlerine başlanacak ve 2030’un sonuna doğru kullanıma sunulacak UltraFan, 25,000 lb'den 100,000 lb'ye kadar ölçeklenebiliyor. Motorun diğer özellikleri şöyle:

- İlk nesil Trent motoruna kıyasla yakıt tüketimini ve dolayısıyla emisyonları yüzde 25 azaltıyor.

- Bu verimlilik bir ölçüde, çift motorlu bir uçağın ağırlığını 700 kg azaltan (yedi kişinin "ağırlıksız" seyahat etmesine eş değer) kompozit UltraFan kanatları ve fan kılıfından kaynaklanıyor.

- Azami yakıt yakma verimliliği ve düşük emisyon sağlamak üzere geliştirilen yeni bir motor çekirdek mimarisi.

- Gelişmiş seramik matris kompozitleri — yüksek türbin sıcaklıklarında daha etkili çalışan ısıya dayanıklı bileşenler.

- Yüksek itme kuvveti ve yüksek bypass oranı sağlayan motor verimliliğinin en üst düzeye çıkarılmasına yönelik bir tasarım.

Açıklamaya göre, fan kanatları son teknoloji ürünü, sertliği arttırılmış reçine ve önceden doldurulan karbon fiber malzemenin bir araya getirilmesi ile üretiliyor. Ardından ısı ve basınç uygulanıyor ve her bir kanat aşınma, yabancı cisimlere ve kuş çarpmalarına karşı en üst düzey koruma sağlayan ince titanyum uygulamasıyla son halini alıyor.

Sürdürülebilir Havacılık Yakıtlarının üretiminin hızlandırılması amacıyla da şirketin endüstri ortaklarıyla çalışmalar yürütülüyor.

Kompozit kanatlar Rolls-Royce Uçan Test Laboratuvarında uçuş esnasındaki testler de dahil olmak üzere Gelişmiş Düşük Basınçlı Sistem (ALPS) geliştirme motorunda test edildi. ALPS, Rolls-Royce, Clean Sky, Innovate UK, BEIS, ATI, ITP Aero ve GKN'nin birlikte yürüttüğü bir ortaklık. UltraFan'ın üretilmesi için geliştirilen teknoloji portföyü ATI, Innovate UK, LuFo ve Clean Sky 2 tarafından destekleniyor.

Fed koronavirüs gelişmelerini izliyor
EKONOMİ
Fed koronavirüs gelişmelerini izliyor

Türk Hava Yolları ilk 3'e girdi
EKONOMİ
Türk Hava Yolları ilk 3'e girdi
Bedelini çok ağır ödeyecekler

Bedelini çok ağır ödeyecekler

Erdoğan '​Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşuyor.
Saldırıları acilen durdurun

Saldırıları acilen durdurun

​NATO'dan Esed rejimi ve Rusya'ya uyarı.
Yarım milyonu etkileyecek

Yarım milyonu etkileyecek

​Bilim insanlarından korkunç tahmin.
Etiyopya'nın mucizesi

Etiyopya'nın mucizesi

​Etiyopya-Mısır-Sudan üçgeninde yeni bir Afrika açmazı.
Sınıra böyle gönderildi

Sınıra böyle gönderildi

Askeri araçlar sınıra trenle sevk edildi.
100 milyar dolar<br>kaybettiren hile!

100 milyar dolar
kaybettiren hile!

Gıdada taklit ve tağşiş büyük kayıplara yol açıyor.
Savcılığa ifade verdi

Savcılığa ifade verdi

Başörtülü İSMEK çalışanlarını aşağılamıştı.
Anne ben ölüyorum

Anne ben ölüyorum

20 yaşındaki genç korkunç cinayete kurban gitti.
Aylık 1 milyon TL

Aylık 1 milyon TL

'Tosuncuk'un nerede olduğu ve geliri ortaya çıktı.
5 yıl sonra evlatlarına kavuştular

5 yıl sonra evlatlarına kavuştular

Çocuklarını terörden kurtaran aile sayısı 6'ya yükseldi.
Yansın Suriye kahrolsun Esed!

Yansın Suriye kahrolsun Esed!

Bahçeli: Gerekirse Şam'a girmenin planı yapılmalı.
Uçağa<br>binecekler dikkat

Uçağa
binecekler dikkat

Kural tanımaz yolcuya 2 bin 603 lira ceza verilecek.
Ülke tarihinde rekor

Ülke tarihinde rekor

​Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi.
Dava reddedildi

Dava reddedildi

​​Galatasaray'a kayyum atanmasıyla ilgili dava mahkeme tarafından reddedildi.
Dünya 6'ncısı olduk

Dünya 6'ncısı olduk

​Türkiye tüm zamanların turizm rekorunu kırdı.
Erbil saldırısı<br>için karar

Erbil saldırısı
için karar

​Türk diplomat bir restoranda silahlı saldırı sonucu şehit edilmişti.
'Kapan-6 Zori' başlatıldı

'Kapan-6 Zori' başlatıldı

Operasyona bin 440 güvenlik görevlisi katılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.