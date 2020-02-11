Ekonomi Türk Hava Yolları ilk 3e girdi
İŞ DÜNYASI

Türk Hava Yolları ilk 3'e girdi

Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatı tarafından yayınlanan 2019 yılı endüstri raporuna göre Türk Hava Yolları günlük 1331 uçuşla Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren üçüncü havayolu şirketi oldu.

Haber Merkezi DHA
THY
THY

Türk Hava Yolları, uçuş ağını her geçen gün genişletiyor. THY, Afrika Kıtası’nda yer alan Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’ya 7 Şubat itibarıyla tarifeli seferler başlamasıyla uçuş ağına eklediği 319. destinasyon olmuştu.

Bugün 354 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 270 uluslararası olmak üzere dünyanın 127 ülkesindeki 319 noktaya uçan THY, Avrupa’da ilk üçe girdi. Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatı (Eurocontrol) tarafından yayınlanan 2019 yılı endüstri raporuna göre; Avrupa’daki uçuşlar yüzde 0.8 oranında artış gösterdi. 2013 yılından bu yana en düşük büyüme oranının olduğu belirtilen raporda, Avrupa hava trafiğine en fazla katkı yapan havayolları ve havaalanlarını açıklandı.

THY AVRUPA’DA ÜÇÜNCÜ OLDU

2019 yılında günlük bazda Avrupa uçuşlarında en fazla katkı yapan ülkeler arasında İspanya ve İtalya ilk sırada yer aldı.

Türkiye’de listede katkı yapan ülkeler arasında gösterildi. Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolları içinde THY günlük 1331 uçuşla en fazla uçuş gerçekleştiren 3. havayolu oldu. Ryann Air günlük 2 bin 212 uçuşla birinci, Lufthansa 1470 uçuş ile ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada yer alan THY’yi günlük 946 uçuşla Air France ve günlük 812 uçuş ile SAS takip etti.

ANTALYA HAVALİMANI EN FAZLA UÇUŞ EKLEYEN İKİNCİ HAVALİMANI

Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatı tarafından yayınlanan 2019 yılı endüstri raporunda ayrıca, turizmde dünyanın en çok turist ağırlayan kentleri arasında olan ve her geçen yıl turist sayısı artan Antalya’nın havalimanı da uçuş trafiğine günlük 46 uçuş eklemesiyle, Avrupa Hava trafiğine en fazla uçuş ekleyen ikinci havalimanı oldu. Viyana Havalimanı günlük trafiğine 69 uçuş ekleyerek günlük 772 uçuş trafiği ile ilk sırada yer alırken, Antalya Havalimanı günlük 556 uçuşla ikinci sırada yer aldı. Nisan ayında açılan İstanbul Havalimanı, uçuş trafiğini 9 ay içinde günlük 994’e uçuşa yükselterek Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı içine 8. sıradan girdi.

KORONAVİRÜSÜ UÇUŞLARI DA ETKİLEDİ

Raporda, korona virüsünün 2020 yılındaki uçuş büyümesi açısından risk oluşturduğu belirtilerek, Avrupa-Çin uçuşlarının günlük bazda 44 uçuş eksilerek yüzde 19 azalma gösterdiğine dikkat çekildi.

TÜRKİYE UÇUŞLARDA GECİKME SÜRELİRİNİ YÜZDE 60 ORANINDA AZALTTI

Bu arada Türkiye, hava yolu ile yapılan uçuşlarda yaşanan gecikme sürelerini bir yıl içinde yüzde 60 oranında azalttı. Avrupa’nın en yoğun 25 havalimanında 15 dakikadan fazla gecikme yaşanan uçuşların sayısı 2018 yılına göre yüzde 5.7 azalırken Türkiye 2019 yılı boyunca ATFM gecikmelerini (en-route ve havaalanı) yüzde 60.5 oranında azalttı. Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatı, Avrupa’nın 2019 yılı performansına ilişkin raporunu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne göndererek Türkiye’yi gecikmelerde yaşanan iyileşme dolayısı ile tebrik etti.

"SABİHA GÖKÇEN, İSTANBUL VE ANTALYA HAVALİMANLARI İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ"

Eurocontrol'ün verilerine göre 2019 yılında Avrupa Havalimanlarından yapılan uçuşların yüzde 27’si gecikmeli olarak gerçekleşti ve yıl boyunca toplam 24 milyon dakika gecikme yaşandı. Antalya, İstanbul ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanları gibi Türkiye'deki yoğun havalimanları, gecikmeler açısından Avrupa’daki en yoğun havaalanlarına kıyasla çok daha iyi bir performans gösterdiği raporda vurgulandı. 15 dakikadan fazla gecikme yaşanan uçuşlar İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşların yüzde 27’sini, Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşların yüzde 16’sını ve Antalya Havalimanındakilerin yüzde 25’ini oluşturduğu raporda yer verildi.

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