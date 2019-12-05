Ekonomi En çok bankalar kar etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

En çok bankalar kar etti

Türkiye’de birçok sektörün kendi imkanlarıyla ayakta kaldığı dönemde bankaların yüksek kârları dikkat çekiyor. Türk bankacılık sektörü, tarihin en yüksek ekim ayı kârını elde etti. Yüksek faizler nedeniyle yılın ilk üç çeyreğinde müşterinin rağbet etmediği bankalar, Ekim ayını 5 milyar 148 milyon lira kârla kapattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Geçtiğimiz yıl başlayan ve bu yılın ortasına kadar devam eden ekonomik durgunluğun etkisiyle geçtiğimiz yıllara oranla daha az kâr yazmak zorunda kalan bankalar, yeniden yüksek kârlar elde etmeye başladı. Türk bankacılık sektörü, tarihin en yüksek ekim ayı kârını elde etti. Yüksek faizler nedeniyle yılın ilk üç çeyreğinde bankalar, Ekim ayını 5 milyar 148 milyon lira kârla kapattı.

TARİHİN EN BÜYÜK EKİM KÂRI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankacılık sektörünün ocak-eylül döneminde 36 milyar 152 lira olan net dönem karı, ekim sonu itibarıyla 41 milyar 300 milyon liraya ulaştı. Bu da sektörün ekimde 5 milyar 148 milyon liralık net dönem karı elde ettiğini ortaya koydu. Böylece bankalar, tarihin en yüksek ekim ayı karını hanelerine yazdı. Bankaların ekim karı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,7 artış gösterdi. Bankacılık sektörü, geçen yılın ekim ayında 4 milyar 569 milyon lira, 2017’nin aynı ayında da 3 milyar 979 milyon lira kar elde etmişti.

SANAYİCİ ÇALIŞIYOR BANKALAR KÂR EDİYOR

Sanayiciler başta olmak üzere birçok sektörün kendi yağında kavrulduğu bir dönemde bankaların yüksek karlar elde etmesi dikkat çekiyor. Türkiye’nin en büyük 50 sanayi kuruluşu araştırmasına göre; büyük işletmeler karlarının yarısını, finansman gideri olarak banka ve finans kuruluşlarına vermek zorunda kalıyor.

HER DÖNEMİN BALLISI ONLAR

Kazancından daha fazla harcama alışkanlığı, hem işletmeleri hem bireyleri bankalardan kredi almaya mecbur kılıyor. Tasarrufun düşük olma durumu her dönemde bankalara yarıyor. Faizlerin yüksek seyrettiği dönemlerde büyük kar oranlarıyla dönen bankalar, faizlerin makul seyrettiği zamanlarda ise aşırı kredi kullanmaktan kaynaklı yine yüksek karlar elde ediyor. Her dönemin ballı sektörü olarak öne çıkan bankaların beslendiği faiz çarkı, bireysel ve kurumsal yatırımcılara kaybettiriyor.

KREDİLERDEN ALINAN FAİZ 272 MİLYAR

Verilere göre, bankaların bu yılın 10 ayında elde ettiği toplam faiz geliri, ekim sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,4 artarak 355 milyar lirayı aştı. Geçen yılın ekim sonunda bu rakam 293 milyar lira düzeyinde bulunuyordu. Bankalar, ocak-ekim döneminde kredilerden 272,1 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 52,3 milyar lirası tüketici kredilerinden, 12,1 milyar lirası kredi kartlarından, 31,4 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 176,3 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Hizmet gelirleri 40 milyar liraya ulaştı

  • BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri, ekim sonu itibarıyla 87,9 milyar liraya ulaştı. Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 15 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir, geçen yılın ekim sonuna göre yüzde 41,8 artarak 13,2 milyar liraya çıktı. Ocak-ekim döneminde nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 6,4 milyar lira, gayrinakdi krediler üzerinden alınanların tutarı da 6,8 milyar lira olarak hesaplandı. Bankaların, verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir ise 10 ayda 40,9 milyar liraya ulaştı.

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