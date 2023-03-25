En düşük emekli aylığında 'kök maaş' detayı

En düşük emekli maaşı 2 bin lira artışla 7 bin 500 liraya yükseltildi. Zamla ilgili Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde yasal düzenleme yapılacak. Yasal düzenleme sonrası zamlı maaşların önümüzdeki ay ödenmesi bekleniyor. Düzenleme sonrası en düşük emekli maaşı yükseltilecek ancak emeklilerin kök maaşı değişmeyecek. Peki bu ne demek?





Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: " Sayın Cumhurbaşkanı en düşük emekli maaşı alanlara yönelik bir müjde verdi. En düşük emekli maaşının 5500 TL’den 7500 TL’ye artırılacağını söyledi. Yani 2000 lira seyyanen bir zam söz konusu oldu.





Bu tabi 7400 lira alan kişilerin 7500’e tamamlanması, 7600 lira alan kişilerin aynı maaşı almalarına yol açtı. Sayın AK Partili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada bu sadece en düşük emekli maaşı artışına ilişkin olduğu, burada sayının 8 milyon kişi olduğu ve bu durumun çarpıtılmayarak dezenformasyona uğratılmaması gerektiğini ifade etti.





‘8 milyon emekli 7 bin 500 lira alacak’





Toplamda bakınca şu an itibarıyla 13 milyon emekli var. 2 milyon EYT’liyi de ekleyince 15 milyon emekli var. 7500 lira maaş alan 8 milyon civarı, yani yüzde 60’ına denk geliyor. 7500 TL üzerinden insanlar maaş alacaklar.





‘Kök maaşın üzerine 3 bin 500 lira hazine tarafından karşılanıyor''





Burada bir sonraki ayda kök maaş üzerinden bir maaş zammı gelecek. Kişinin maaşı şu anda 4000 lira ise 7500’e kadar olan kısım yani 3500 lira Hazine tarafından karşılanıyor.





En düşük emekli maaşı 7500 TL olduğu için artık 7500 TL alıyor. Yüzde 30’luk bir ara zam yapıldığında bu 4000 TL üzerinden maaş alan bir emekli yüzde 30 yani 5100 lirayı hak etmesine rağmen devletimiz burada emeklilere fazla para vermek istediği, enflasyon üzerindeki tahribatı engellemek için en düşük emekli maaşını artıyor.





‘Devletimiz seyyanen zam yaparak bu tutarı vermiş oluyor’





Kök maaşın altında zam yapılması, en düşük emekli maaşın altında zam yapılıp yapılmaması hiçbir şey kaybettirmiyor. Devletimiz burada seyyanen zam yaparak bu tutarları fazlasıyla vermiş oluyor aslında.





Örneğin kök maaşı 5 bin 500 lira olan bir emekliye, temmuz ayında yüzde 30 zam yapıldı diyelim. Bu zam 7 bin 500 lira üstünden değil 5 bin 500 lira üstünden yansıtılacak.





Emeklinin kök maaşı yüzde 30 zam sonrası 7 bin 150 TL olacak. Ancak en düşük maaş 7 bin 500 TL olduğu için yine 7 bin 500 TL maaş almaya devam edecek. Aradaki farkı Hazine karşılayacak.





En düşük emekli maaşı bugün Meclis'e geldi, düzenleme ne zaman yasalaşacak?





Bugün itibarıyla Meclis’e gelmesini bekliyoruz. Yasalaşırsa bugün ya da yarın Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan itibarıyla emekli maaşlarına yansımasını göreceğiz.





3-7bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı ne zaman hesaplara yatacak?





7500 lira olan en düşük emekli maaşı da nisan ayı itibarıyla yatırılacak. 17 ile 25’i arasında SSK’lılara, 25’inden sonraki günlerde ise Bağkur ve Emekli Sandığı’na maaşlar yatırılıyor. Bu kapsamda da 7500 liralık maaş emeklilerin hesabına yatacak.”







