En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL

En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesini içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemeden temmuz ve aralık dönemi içinde etkilenecek emekli sayısının 3 milyon 703 bin 788 kişi olduğunu söyledi. Düzenlemenin ilk halinde, emekli taban aylığının 12 bin liraya çıkarılması halinde yararlanacak kişi sayısının 1 milyon 610 bin olduğu hesap edilmişti.

Güler, emeklilerin aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde 5 puanlık destek sağlanmasına yönelik uygulamanın da teklifle sona erdiğini ifade etti. Yapılan iyileştirmenin bütçeye maliyeti 6 aylık dönemde 33 milyar 200 milyon lira olacak. Emekli kök aylıklarında ise bir değişikliğe gidilmeyecek. Örneğin, kök aylığı 7 bin 500 TL olan bir emeklinin maaşının 5 bin TL'si Hazine tarafından karşılanacak.