En havalı veriler TOGG’da olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve TOGG, meteorolojik veri ve bilgilerin paylaşımı ve ortak kullanılmasına dair protokol imzaladı. Protokolle meteorolojik veri paylaşımı, yeni teknoloji ve servislerin önünü açacak. Örnek teşkil edecek olan bu anlaşmaya göre TOGG’un akıllı yaşama platformu olarak adlandırılan elektronik arabirimine, MGM tarafından sağlanacak gözlem, hava tahmini, kara yolları tahmin sistemi ve MeteoUyarı gibi ürünlerin entegrasyonu sağlanacak. TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasındaki veri paylaşımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TOGG’u yetkilendirmesiyle gerçekleşecek.

AKILLI YAŞAM PLATFORMU

Sürücüye Yönelik Uygulamalar, Araç İçi Uygulamalar ve Araçtan Alınacak Sensör Verilerinin Kullanımı olarak üç başlık altında hayata geçirilecek uygulamalar ve sağlanması hedeflenen katma değer sayesinde yeni teknoloji ve servislerin geliştirilmesinin de önü açılacak. Anlaşma kapsamında; TOGG otomobillerinde yer alması planlanan hava tahmin gösterimi, navigasyonda güvenli rota hesaplama ve adaptif menzil hesabı için MGM’nin verileri kullanılması planlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Karayolları Hava Tahmin Sistemi’nin (KHST), TOGG Akıllı Yaşam Platformuna entegrasyonu sağlanacak.

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HEYECANLA BEKLİYORUZ

Bilişim Vadisi’nde düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Meteorolojik veriler TOGG’a rota boyunca anlık iletilecek. Aynı zamanda bu araçlar (TOGG araçları) birer yürüyen bilgisayar olduğu için Türkiye çapında meteoroloji istasyonu sayımızı artırmış olacağız. Binlerce, on binlerce aracın yolda dolaştığı, çok sayıda meteoroloji istasyonu olması bizim hava tahminlerini çok daha iyi yapmamızı sağlayacak” dedi. Pakdemirli, Türkiye’nin son 18 yılda savunma sanayi, otomotiv, tarım ve sanayide büyük atılım içerisinde olduğunu ifade etti. Pakdemirli, yerli aracın hikayesine değinirken, tünelin ucunda ışığın görüldüğünü, kendisinin de potansiyel bir TOGG müşterisi adayı olarak heyecanla aracı yollarda görmeyi beklediğini belirtti.

GÜZEL BİR ÖRNEK OLDU

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, anlaşmanın aslında başta vatandaşlar olmak üzere birçok sektöre ciddi katkıda bulunacağını ifade ederek, “Bu fonksiyonuyla TOGG araçları aslında Meteoroloji’ye veri sağlayarak halkımıza hizmet edecek. Bu proje TOGG’un neden “bir araçtan daha fazlası” olduğuna güzel bir örnek oldu” dedi.

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BİR MOBİLİTE EKOSİSTEMİ

TOGG çekirdeği etrafında bir mobilite ekosistemi oluşturmak için yola çıktıklarını her fırsatta dile getirdiklerini belirten TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, “Yaptığımız anlaşma da bu amaca giden yolda atılmış önemli adımlardan biri. Bu işbirliği sayesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bilimsel çalışmalarıyla elde ettiği anlık veriler TOGG kullacıları için güvenlik ve konfor sunan bilgiler haline dönüşecek. Örneğin yağmur, kar, sis ya da sel gibi gibi anlık ve lokal doğa olayları hemen araca ve sürücüye bildirilip, rota değişiklikleri, hız düzenlemeleri gibi sürüş ve yol güvenliğini artıran önlemler alınabilecektir. Ya da hareket halindeki TOGG araçlarından alınacak meteorolojik bilgiler o bölgede yaşayan ya da o bölgeye gidecek olanlara anlık iletilecek” dedi.