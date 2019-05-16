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Ekonomi En kötüsü geride kaldı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

En kötüsü geride kaldı

İşsizlik oranı şubatta bir önceki aya göre değişmedi. Ocak ayında yüzde 14,7 olarak kaydedilen işsizlik oranının şubatta aynı kalması, ‘en kötüsü geride kaldı” şeklinde yorumlandı. Şubat itibariyle istihdam edilenlerin sayısı 27 milyon 355 bin kişi oldu. Hizmet sektöründe istihdam 2,4 puan arttı. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 52,5’e yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 14,7 oldu. İşsizlik oranının şubatta bir önceki aya göre değişmemesi, ‘en kötüsü geride kaldı” şeklinde yorumlandı.

OCAK ORANIYLA AYNI KALDI

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 7,1 puan yükselerek yüzde 26,1 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 4,1 puan artışla yüzde 15 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı, şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 811 bin kişi gerileyerek 27 milyon 355 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık azalışla yüzde 44,8 olarak kayıtlara geçti.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜKSELDİ

İş gücü, şubatta 2018'in aynı dönemine göre 564 bin kişi artarak 32 milyon 84 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 52,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 71,4, kadınlarda ise 0,7 puanlık artışla yüzde 34'ü buldu. Şubatta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre, 1,3 puan artarak yüzde 33,5 oldu.

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KAMU İSTİHDAMI BİR YILDA YÜZDE 21,6 ARTTI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının derlediği verilere göre, 2019 yılı I. döneminde toplam kamu istihdamı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 21,6 artarak 4 milyon 517 bin kişi olarak belirlendi. Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi etkili oldu.

  • Hizmette istihdam 2,4 puan arttı
  • Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 296 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 514 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,1'i tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,4'ü inşaat, yüzde 57,7'si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Şubatta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, inşaatın payı 1,6 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2,4 puan arttı.

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