|
Ekonomi

En pahalı uçuş İstanbul'dan Şanghay'a yapıldı: Tek yön 66 bin 600 TL

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre hava ulaşımında hizmet verilen yolcu sayısının 2023'ün 7 aylık döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,65 artarak 118 milyon 679 bine ulaştığı görülüyor. Yılın en pahalı uçuşu ise tek yönde 66 bin 600 TL ile İstanbul’dan Çin’e yapıldı.

11:24 . 16/08/2023 Çarşamba
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Uçak bileti satışlarından yola çıkılarak 2023’ün ilk 7 ayının seyahat karnesini açıkladı.


İstatistiklere göre 2023'ün ilk 7 ayındaki en pahalı dış hat tek yön uçak bileti 66 bin 600 TL ile İstanbul- Şanghay uçuşu oldu. Gidiş- dönüş en pahalı dış hat uçak bileti ise 129 bin 900 TL ile İstanbul- Mexico City seferinde satıldı. İç hatlarda ise tek yöne en pahalı uçak bileti 6 bin 24 TL’ye İzmir – Diyarbakır, en pahalı gidiş- dönüş uçak bileti İstanbul- Antalya rotasında 9 bin 241 TL’ye alıcı buldu.


EN UCUZ DIŞ HAT UÇAK BİLETİ 263 TL

İstatistiklere göre iç hatlar ve dış hatlarda uçak biletinin en pahalı satıldığı ay haziran olarak kayıtlara geçerken, en ucuz uçak biletlerinin iç hatlarda şubat ve mart, dış hatlarda ise nisan ve mayıs aylarında satıldığı belirtildi. İç hatlarda en ucuz tek yön uçak bileti 384 TL ile Dalaman – İstanbul uçuşunda satılırken, en ucuz iç hat gidiş- dönüş uçak bileti ise İstanbul – Konya seferini gerçekleştiren uçuşla oldu. Dış hatların en ucuz tek yön uçak bileti ise 263 TL ile İstanbul – Tahran seferine satıldı. Dış hatlarda gidiş – dönüşte yine İstanbul’dan Tahran’a gerçekleştirilen uçuşta satılan bin 418 TL’lik uçak bileti en ucuz uçak bileti listesindeki yerini aldı.




#Uçak bileti
#Şanghay
#Çin
43 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor! Liselerde sınıf tekrarı geri gelecek mi?