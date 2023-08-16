En pahalı uçuş İstanbul'dan Şanghay'a yapıldı: Tek yön 66 bin 600 TL

İstatistiklere göre 2023'ün ilk 7 ayındaki en pahalı dış hat tek yön uçak bileti 66 bin 600 TL ile İstanbul- Şanghay uçuşu oldu. Gidiş- dönüş en pahalı dış hat uçak bileti ise 129 bin 900 TL ile İstanbul- Mexico City seferinde satıldı. İç hatlarda ise tek yöne en pahalı uçak bileti 6 bin 24 TL’ye İzmir – Diyarbakır, en pahalı gidiş- dönüş uçak bileti İstanbul- Antalya rotasında 9 bin 241 TL’ye alıcı buldu.

İstatistiklere göre iç hatlar ve dış hatlarda uçak biletinin en pahalı satıldığı ay haziran olarak kayıtlara geçerken, en ucuz uçak biletlerinin iç hatlarda şubat ve mart, dış hatlarda ise nisan ve mayıs aylarında satıldığı belirtildi. İç hatlarda en ucuz tek yön uçak bileti 384 TL ile Dalaman – İstanbul uçuşunda satılırken, en ucuz iç hat gidiş- dönüş uçak bileti ise İstanbul – Konya seferini gerçekleştiren uçuşla oldu. Dış hatların en ucuz tek yön uçak bileti ise 263 TL ile İstanbul – Tahran seferine satıldı. Dış hatlarda gidiş – dönüşte yine İstanbul’dan Tahran’a gerçekleştirilen uçuşta satılan bin 418 TL’lik uçak bileti en ucuz uçak bileti listesindeki yerini aldı.