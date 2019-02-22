Ekonomi En ucuz düğünün maliyeti 25 bin lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Düğün maliyeti ne kadar? En ucuz düğünün maliyeti 25 bin lira

En ucuz düğünün maliyeti 25 bin lira

Eskişehir'de düzenlenen 'Evleniyoruz' fuarı kapılarını açtı. 24 Şubat'a kadar devam edecek olan fuarda evliliğe dair birçok şey yer aldı. Fuarda yer alan bir organizasyon firması sahibi Cem Ekin, "Bugün düğün yapmaya kalksak, beyaz eşya, yüzük, tektaş hariç, mobilya hariç 25 bin liranın altında çok zor. Tabi ki bu herkesin bütçesine göre değişir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Eskişehir'de 'Evleniyoruz' fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Eskişehir'de 'Evleniyoruz' fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

ETO-TÜYAP Eskişehir 'Evleniyoruz' mobilya, kozmetik ve kişisel bakım fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yoğun olarak ziyaret ettiği fuarda gelinlik, damatlık satan firmaların yanı sıra düğün fotoğrafçıları, organizasyon firmaları da yer aldı. Üç gün açık kalacak fuarda gelinlik fiyatları 3 bin 500 liradan başlarken, damatlıklar ise bin 500 liradan başlıyor.

Beyaz eşya ve mobilya haricinde bir düğünün maliyetinin en az 25 bin liraya çıktığını anlatan organizasyon şirketi sahibi Cem Ekin, "Biz bu işi 20 yıldır yapıyoruz. Gelin ve damadın ne istediğini, misafirlerin ne istediğini en iyi bilenlerdeniz. Orta halli bir düğünü düşünürsek, buna davetiyeden başlamak lazım. Orta halli bir davetiyeye 1000-1500 liraya çıkar. Buradan düğün salonu ayarlamasına geçmek gerekiyor. Düğün salonu deyince çok alternatif var ama biz yine orta hallilerini düşünelim. Orta kesimin tutabileceğini düğün salonları 10-15 bin lira arasında. Bunun 2 bin 500-3 bin lira arasında bir gelinlik maliyeti olur. Bin 500 lira civarında damatlık maliyeti olur. Düğün kınasız olmaz, mecburen kına yapacağız. En az 5 lira da kınaya gider. Şu ana kadar toplam 20 bin lira. Bir şeyler ikram etmek lazım, hediye vermek lazım. Nikah şekeri gibi. Bunlar 2-3 bin lira tutar. Bir de hiç görünmeyen, bilinmeyen masraflar çıkar. 3 bin lira kadar da onu hesaplarsak en az bugün düğün yapmaya kalksak, beyaz eşya, yüzük, tektaş, mobilya hariç 25 bin liranın altında çok zor. Tabi ki bu herkesin bütçesine göre değişir" dedi.

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DHA
24 Şubat'a kadar devam edecek olan fuarda evliliğe dair birçok şey yer aldı.

'EN AZ 25 BİN AMA UCU AÇIK'

Dünya evine girmek için hazırlık yapan çiftlere sunulan paketlerde sınır olmadığını ifade eden Ekin, isteyenlere helikopterle salona inmek gibi seçenekler sunduklarını söyledi.

Ekin, "Ucu çok açık. Bizim organizasyonun sınırı yok. Gelen çiftlerimize de söylerim, bu tamamen maddiyatla da alakalı. İsteyenleri helikopterle dahi getirebiliriz. Orta halli, evlenmek isteyenlerin de gözünü korkutmayalım ama 25 bin lirayı kenara koyacaklar. Orta ve alt kesim genelde daha ucuz nasıl mal edebiliriz, daha sonrasında paramızı nasıl artırabiliriz ona bakıyorlar ama bir kesim de var tam tersi daha daha pahalı düğünler isteyenler var" şeklinde konuştu.

DHA
Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yoğun olarak ziyaret ettiği fuarda gelinlik, damatlık satan firmaların yanı sıra düğün fotoğrafçıları, organizasyon firmaları da yer aldı.

‘DÜĞÜN, DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DAHA PAHALI’

Haziran ayında düğün yapmayı planladığını söyleyen ve fuarı ziyarete gelen Selin Nur Ceylan ve Yasin Çakır isimli çift de fuarı gezerek fiyatlar konusunda bilgi aldı.

Düğün hazırlıklarında ummadıkları fiyatlarla karşılaştıklarını söyleyen Selin Nur Ceylan, "Fuarda biraz indirimler yapmışlar. Bir maliyet çıkarmadık. Ucu yok çünkü. Haziran’da düğünümüz var ama daha her şey tamamlanmış değil. Fuarı gezip fiyat alıyoruz. Bazılarını deniyoruz" dedi.

Yasin Çakır ise bir çok yerden fiyat aldıklarını ve fuarın şuanda avantajlı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Tek tek gezdiğimizde fuarda uygun fiyatlar bulmak mümkün. İnegöl’e de mobilya fuarına gittik. Fuarlarda dışarıya göre fiyatlar daha uygun. Gelirken araştırma yapmadık ama fiyatlar pahalı. Fuardan eksiklerimizi bakıyoruz. Haziran ayına kadar eksiklerimizi tamamlayacağız"

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SATIN ALAMAYAN, KİRALIYOR

Gelinlik satan bir mağazanın satış görevlisi olan ve fuarda yer alan Sedef Kavga ise fiyatların 3 bin liradan 5 bin liraya kadar çıktığını, gelinlik satın alamayanların ise 2 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla gecelik kiraladığını, gelinlerin beyaz gelinlik yerine artık bordo ve yeşil gibi renkleri de tercih ettiğini söyledi. Giyim firması yetkilisi Alaattin Çoban da damatlıkların bin 500 liradan satıldığını, son dönemde damatların klasik düz renk yerine daha gösterişli ve parlak modelleri almaya başladığını ifade etti.

Sivas'taki 'Hobbit Köyü'ne büyük ilgi
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Sivas Belediyesi, John Ronald Reuel Tolkien'in kitabından Peter Jackson'ın sinemaya aktardığı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı karakter 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerin benzerini Paşabahçe Yamaç Evleri projesiyle hayata geçirdi.
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Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda ilk etapta 7 ev inşa edildi.
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Büyük ilgi gören evlerin sayısı etaplar halinde 24'e çıkarıldı.
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Yeni etap çalışmalarıyla birlikte bölgede mini bir 'Hobbit Köyü' kuruldu.
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Hobbit Köyü içerisinde yer alan 24 evin iç dekorasyonlarının tamamlanmasıyla evler ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
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Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor.
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Mutfak, salon, yatak odası ve banyo dahil 1 artı 1 olarak inşa edilen apart otel hizmeti veren evlere meraklılar yoğun ilgi gösterdi.
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Hafta sonu rezervasyonları dolu olan 'Hobbit Köyü'nü gezmeye gelenler bol bol fotoğraf çektiriyor.
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Evlerinin işletmeciliğini yapan Ramazan İlbaşı, özellikle yeni bölümün yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
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İlbaşı, Turizm açısından Sivas'a güzel bir hizmet oldu. Belediyemiz turizme güzel bir katkı sağladı. Mimari ve konaklama açısından hem yaz hem de kış turizmine uygun bir yer. Şu anda evlerimizin iç dekorasyonları bitti, müşterilerimizi ağırlıyoruz. İçleri bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Taleplerimiz şu anda üst düzeyde. Özellikle yurt dışından arayanlar çok fazla. Müşterilerimizin geri dönüşleri çok olumlu. Nevşehir, Kayseri, Tokat, Malatya gibi yakın illerden çok fazla rağbet görüyoruz. Yurt dışından Hollanda, Almanya gibi ülkelerden de çok fazla arayan ve gelen var ifadelerini kullandı.
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'Hobbit Köyü'nü gezmeye gelenler de çok beğendiklerini ve mutlaka içinde kalmak istediklerini söyledi.
Title
'Hobbit Köyü' Sivas'ta hizmete açıldı
Sivas'taki 'Hobbit Köyü'ne büyük ilgi
Sivas Belediyesi'nce kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen 'Hobbit Köyü' misafirlerini ağırlamaya başladı.
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Antalya’da paha biçilemeyen Hint düğünü
FOTOĞRAF 11
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Aylar öncesinden planlanmaya başlanan ve Hindistan ile Türkiye arasındaki düğün turizmini daha da canlandıracağı öngörülen düğün 7 Şubat’ta başladı ve 10 Şubat’a kadar devam etti.
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3 GÜN 3 GECE: 3 gün, 3 gece sürecek olan Hindistan’ın maden işiyle uğraşan ailelerinden olan Ahluwalia ve Khaitan ailelerinin kızları Medha ve oğulları Nalin’in düğünü için, 650’yi aşkın davetli özel charter uçaklarla Antalya’ya getirildi.
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Baştan sona Hint gelenekleriyle gerçekleşen düğün için tüm otel özel bir görsel şov alanına dönüştürüldü. Özel olarak dizayn edilen ve farklı seremoniler için düzenlenen etkinlik alanları hazırlanarak binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleriyle süslendi.
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Düğünün 2’nci günü eğlenceli ve renkli danslarla geçti. Damat yakınlarıyla birlikte müzik ve dans eşliğinde gelini almaya giderken, atlı faytona binmek istedi.
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Atların damadı ters yöne götürmesi ve hırçınlaşması ise, davetliler tarafından şaşkınlık uyandırdı. Düğün için, Rahit Khan ve Ruskar Prakash ve Atif Aslam gibi Hintli süper starların yanında Amerikalı R&B yıldızı Akon gibi dünyaca ünlü daha pek çok yıldız sanatçı da Antalya’ya geldi.
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Düğün için 400 kişiden oluşan aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekipleri ve malzemeler de Hindistan ve farklı ülkelerden uçaklarla Antalya’ya taşındı.
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Düğün katılımcıları ve görevli personel Antalya’nın turizm merkezi Belek bölgesinin 3 büyük oteline yayıldı.
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650 DAVETLİ VAR: Düğün organizasyonlarını gerçekleştiren Inventum Global Kurucu Ortağı Bünyat Özpak aileler arasında bütçe ile ilgili gizlilik anlaşması olduğundan dolayı maliyetin açıklanmayacağını söyledi.
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Türkiye’de yapılan en büyük Hint düğünü olduğunu kaydeden Özpak, “Aileler önemli iş adamları ve maden işiyle uğraşıyorlar. 7 Şubat’ta Antalya’ya geldiler. Yaklaşık 650 davetli var, onların yanı sıra 450 kişi de teknik ekip var. Bizim de organize şirketimizin 250 ağırlama ekibi de hizmet veriyor.” dedi.
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Bu sene çok sayıda Hint düğünü organizasyonu olacağını vurgulayan Özpak, “Detaylarını veremiyoruz ama bunları paylaştığımız zaman yer yerinden oynayacak. Çok iyi Hint düğünlerini ülkemize kazandırdık. Nisan ayında bundan daha da güzel düğünleri ülkemizde ağırlayacağız kontratlar imzalandı, inşallah daha iyi olacak.” diye konuştu.
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Antalya’da paha biçilemeyen Hint düğünü
Türkiye'de şimdiye kadar yapılan en yüksek bütçeli Hint düğünü, Antalya'da bir otelde yapıldı. Hintli aileler ile yapılan anlaşma gereği düğün maliyetinin gizli tutulduğu bildirildi. 3 gün 3 gece devam eden düğün için 650 davetli uçaklarla Antalya'ya gelip üç farklı otele yerleştirildi. Davetlilere yine Hindistan başta olmak üzere farklı ülkelerden 450 kişilik ekip ile Türkiye'den 250 kişi olmak üzere toplam 800 kişi hizmet ediyor.
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