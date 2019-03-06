En ucuz interneti kullanıyorlar

İngiltere Merkezli Cable firmasından ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, dünyadaki en ucuz internetin Hindistan’da olduğu görüldü.

Böylelikle Hindistan’ın ortalama 1 gb veri için sadece 0,26 dolar harcadığı saptandı. Hindistan’ı bu bağlamda 1 gb veri için 0,27 dolar harcayan Kırgızistan takip etti.

Türkiye listenin başlarında yer alıyor

Türkiye ise bu listenin başlarında yer alırken, 1 GB veri için ortalama 2,25 dolar harcadığı kaydedildi. Buna karşın en pahalı internetin Afrika ülkesi olan Zimbabve’de olduğu görülürken, 1 gb veri için 75,20 dolar harcadıkları belirlendi.

Zimbabve’yi 65,83 dolar ile de Ekvator Ginesi takip ettiği kayıtlara geçti.

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