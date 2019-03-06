Ekonomi En ucuz interneti kullanıyorlar
DÜNYA EKONOMİSİ

En ucuz internet Hindistan'da

En ucuz interneti kullanıyorlar

Dünyadaki en ucuz ve en pahalı internet kullanım ücretleri belli olurken, Hindistan’ın ortalama 1 GB veri için sadece 0,26 dolar harcadığı görüldü.

Haber Merkezi IHA
Hindistan internet kullanımı.
Hindistan internet kullanımı.

İngiltere Merkezli Cable firmasından ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, dünyadaki en ucuz internetin Hindistan’da olduğu görüldü.

  • Böylelikle Hindistan’ın ortalama 1 gb veri için sadece 0,26 dolar harcadığı saptandı. Hindistan’ı bu bağlamda 1 gb veri için 0,27 dolar harcayan Kırgızistan takip etti.

Türkiye listenin başlarında yer alıyor

Türkiye ise bu listenin başlarında yer alırken, 1 GB veri için ortalama 2,25 dolar harcadığı kaydedildi. Buna karşın en pahalı internetin Afrika ülkesi olan Zimbabve’de olduğu görülürken, 1 gb veri için 75,20 dolar harcadıkları belirlendi.

Zimbabve’yi 65,83 dolar ile de Ekvator Ginesi takip ettiği kayıtlara geçti.

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