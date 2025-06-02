EN YAKIT “Daha az tüketim, daha fazla farkındalık” anlayışıyla sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyor

5 Haziran Dünya Çevre Günü, sürdürülebilirlik ve çevre bilincini artırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Küresel çevre sorunlarının giderek büyüdüğü bu dönemde, enerji sektöründe çevre dostu çözümler büyük önem taşıyor. EN YAKIT da bu bilinçle, çevreye duyarlı enerji çözümleriyle sadece bugünü değil, geleceği de güvence altına almayı hedefliyor.

“Enerjimizi doğa için kullanıyoruz”

Dünya Çevre Günü kapsamında açıklamalarda bulunan EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, çevre bilinciyle hareket etmenin bir tercih değil, sorumluluk olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili Şenses “Doğayla barışık enerji kullanımı artık lüks değil, kaçınılmaz dönüşümün bir parçası. EN YAKIT olarak enerjimizi yalnızca üretime değil, sürdürülebilir geleceğe harcıyoruz. Tasarrufu önceliklendiren, çevreye duyarlı uygulamalarla enerji verimliliğini artırmayı ve kaynakları doğru yönetmeyi hedefliyoruz. Sadece bugünün değil, yarının yaşam kalitesini de korumak istiyoruz” dedi.

Elektrikli araçların, yüksek enerji verimliliği sayesinde şehirlerdeki hava kalitesini artırdığına dikkat çeken Şenses, “Elektrikli araçlar, geleceğin ulaşım sistemlerinin temelini oluşturuyor. Biz de bu alanda, hızlı şarj çözümleri geliştiriyoruz” diye konuştu.

Toplumsal bilinç şart

EN YAKIT’ın sürdürülebilirlik yaklaşımı yalnızca istasyon yatırımlarıyla sınırlı değil. Şirket, enerji tasarrufu konusunda bireyleri ve kurumları kapsayan bilinçlendirme çalışmaları da yürütüyor. “Daha az tüketim, daha fazla farkındalık” mesajıyla yola çıkan EN YAKIT, bu yılki Dünya Çevre Günü kapsamında hazırladığı içeriklerde, doğayla kurulan ilişkinin bireysel olduğu kadar toplumsal bir sorumluluk da olduğunu vurguluyor.





Toplumsal bilincin güçlenmesiyle, daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe birlikte ulaşılabileceğine dikkat çekiyor.



