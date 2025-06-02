Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
EN YAKIT “Daha az tüketim, daha fazla farkındalık” anlayışıyla sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyor

EN YAKIT “Daha az tüketim, daha fazla farkındalık” anlayışıyla sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyor

10:472/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Şarj istasyonlarını yaygınlaştırarak daha fazla kullanıcıya erişim sağlamayı hedefleyen EN YAKIT, bu vizyonuyla Türkiye’nin iklim hedeflerine katkı sağlamayı ve çevre kirliliğini azaltmayı amaçlıyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü, sürdürülebilirlik ve çevre bilincini artırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Küresel çevre sorunlarının giderek büyüdüğü bu dönemde, enerji sektöründe çevre dostu çözümler büyük önem taşıyor. EN YAKIT da bu bilinçle, çevreye duyarlı enerji çözümleriyle sadece bugünü değil, geleceği de güvence altına almayı hedefliyor.

“Enerjimizi doğa için kullanıyoruz”

Dünya Çevre Günü kapsamında açıklamalarda bulunan EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, çevre bilinciyle hareket etmenin bir tercih değil, sorumluluk olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili Şenses “Doğayla barışık enerji kullanımı artık lüks değil, kaçınılmaz dönüşümün bir parçası. EN YAKIT olarak enerjimizi yalnızca üretime değil, sürdürülebilir geleceğe harcıyoruz. Tasarrufu önceliklendiren, çevreye duyarlı uygulamalarla enerji verimliliğini artırmayı ve kaynakları doğru yönetmeyi hedefliyoruz. Sadece bugünün değil, yarının yaşam kalitesini de korumak istiyoruz” dedi.

Elektrikli araçların, yüksek enerji verimliliği sayesinde şehirlerdeki hava kalitesini artırdığına dikkat çeken Şenses, “Elektrikli araçlar, geleceğin ulaşım sistemlerinin temelini oluşturuyor. Biz de bu alanda, hızlı şarj çözümleri geliştiriyoruz” diye konuştu.

Toplumsal bilinç şart

EN YAKIT’ın sürdürülebilirlik yaklaşımı yalnızca istasyon yatırımlarıyla sınırlı değil. Şirket, enerji tasarrufu konusunda bireyleri ve kurumları kapsayan bilinçlendirme çalışmaları da yürütüyor. “Daha az tüketim, daha fazla farkındalık” mesajıyla yola çıkan EN YAKIT, bu yılki Dünya Çevre Günü kapsamında hazırladığı içeriklerde, doğayla kurulan ilişkinin bireysel olduğu kadar toplumsal bir sorumluluk da olduğunu vurguluyor.


Toplumsal bilincin güçlenmesiyle, daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe birlikte ulaşılabileceğine dikkat çekiyor.


#EN YAKIT
#sürdürülebilirlik
#Enerji
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YENİ EVLİ ÇİFTLERE 3 AY ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ: İnternet desteği başvurusu nasıl yapılır?