En yüksek aylık ihracat rekoru 23,6 milyar dolar

Türkiye, mart ayı itibarıyla deprem etkisinden hızla çıktı. Asrın felaketinin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen geçen ay ihracat, yüzde 4,4 artarak 23 milyar 596 milyon dolara ulaştı. Böylece tüm zamanların aylık ihracat rekoru kırıldı. Aynı ayda ithalat ise yüzde 4,2 artışla 32 milyar 169 milyon dolar oldu. Mart ayında enerji ithalatı 6 milyar doları bulurken, 1,7 milyar dolarlık işlenmemiş

altın ithalatı yapıldı.

EN ÇOK DIŞ SATIM HAM MADDE GRUBUNDA

Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 3,7 artışla 8 milyar 573 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı, martta yıllık bazda 0,1 puan artarak yüzde 73,4, enerji verileri hariç tutulduğunda ise 9,3 puan gerileyerek yüzde 85,4 olarak hesaplandı. Geçen ay en çok ihracat yüzde 2,5 azalış ve 11 milyar 888 milyon dolarla ham madde grubunda gerçekleşti. Onu, yüzde 10,1 artış ve 8 milyar 489 milyon dolarla tüketim malları, yüzde 10,9 yükseliş ve 2 milyar 817 milyon dolarla yatırım malları takip etti.

2 MİLYAR DOLARLA ALMANYA İLK SIRADA

Söz konusu ayda en fazla ihracat yapılan ülke 2 milyar 6 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 382 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 190 milyon dolarla İtalya geldi. Dış satımda en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,5 oldu. Martta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 765 milyon dolarla Avrupa Birliği, 4 milyar 210 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 713 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

Martta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 998 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 787 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 695 milyon dolarla Almanya oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş.

Asrın felaketinin olumsuz etkileri azaldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, depremin ihracata olumsuz etkilerinin azalmaya devam ettiğini söyledi. Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda konuşan Muş, gelecek dönemde, depremden etkilenen illerde üretim faaliyetlerinin ve ihracatın toparlanmayı sürdüreceğini değerlendirdiklerini bildirirdi. Bakan Muş, avro-dolar paritesinin ihracatı 340 milyon dolar aşağı çekmesine rağmen ihracatta rekor elde edildiğini vurguladı. Muş, Avro Bölgesi'ndeki ekonomik toparlanma ve talep artışına ilişkin beklentilerin Türk ihracatçısı için önemli fırsatları ortaya koyduğunu dile getirdi. Ürün çeşitliliğini ve katma değerli ihracatı artırmak için her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Muş, bu kapsamda çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe.

Afetzede illerde üretim normalleşiyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de afet bölgesindeki illerde üretimin giderek normalleştiğini gördüklerini, bayramdan sonra bölgeden daha iyi haberler vereceklerine inandıklarını söyledi. Gültepe, sektörlerin gerçekleştirdiği ihracat rakamlarına ilişkin de şu bilgileri verdi: “Otomotiv sektörü mart ayında da ilk sıradaki yerini korudu. ilk 5 sektörümüz, 3,3 milyar dolarla otomotiv, 2,9 milyar dolarla kimya, 2 milyar dolarla hazır giyim, 1,5 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1,4 milyar dolarla çelik sektörü şeklinde sıralandı. Otomotiv, elektronik, hububat, makine ve iklimlendirme sektörlerimiz tarihlerinin en yüksek ihracatına ulaştı."







