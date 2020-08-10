Enerji Bakanı Dönmez: 83 milyon arkanda Oruç Reis, rast gele Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele'' dedi.

Haber Merkezi 10 Ağustos 2020, 09:56 Son Güncelleme: 10 Ağustos 2020, 10:03 DHA