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Ekonomi Enerji Bakanı Dönmez 83 milyon arkanda Oruç Reis, rast gele
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji Bakanı Dönmez: 83 milyon arkanda Oruç Reis, rast gele

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele'' dedi.

Haber Merkezi DHA
MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi.
MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştığını bildirdi.

  • Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Paylaşımında Oruç Reis'in fotoğrafına yer veren Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele." ifadelerini kullandı

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