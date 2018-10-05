Ekonomi Enerji İçeceği sektöründe yerli üretimin önemi
TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞ DÜNYASI

Enerji İçeceği sektöründe yerli üretimin önemi

İçecek sektörü içerisinde en genç sektörlerden biri olan “Enerji İçeceği” pazarı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün hızlı bir büyüme kaydediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Enerji içeceği sektörü büyüyor.
​Enerji içeceği sektörü büyüyor.

Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren satış faaliyetlerinin başladığı sektörde, bugünkü duruma baktığımızda 10’larca marka pazarda yer alıyor. Rekabetin yüksek olduğu sektör ne yazık ki ithal markaların hakimiyeti altında.

Pazarın durumunu yerli üreticiler açısından değerlendirecek olursak; piyasa koşulları adil bir rekabet ortamı sunmuyor. Kaliteden yoksun ürünlerle sadece fiyat odaklı üretim yapan markalar insan sağlığını tehlikeye atmanın yanı sıra sektörde yer alan tüm yerli oyuncular üzerinde de olumsuz bir imaj oluşmasına neden oluyor. Dolayısıyla bu durum ithal ürünlerin hakimiyetinin her geçen gün artmasına imkân sağlıyor.

Tüm sektörlerde yerli üretimin önem kazandığı günümüz ekonomik koşullarında, bizim sektörümüzde yer alan tüm yerli üreticilere de gerçekten çok büyük iş düşüyor. Enerji İçeceği Tebliği’nin değişmesiyle 1 Ocak 2018’den itibaren satışlara kısıtlama getirildi. 18 yaş sınırı da konan enerji içeceklerine, özel tüketim vergisi’de (ÖTV) uygulanıyor. Ürüne yönelik kısıtlamaların artıyor olması rekabet koşullarını daha da zorlaştırıyor.

İthal markalarla rekabet edebilmemiz için yerli üreticilerin; iyi bir planlamaya, sürdürülebilir pazarlama faaliyetlerine ve iyi çalışan ekiplere ihtiyacı var. Yeni fabrikaların kurulmasından ziyade var olan fabrikaların istihdamının tam kapasite artırılması gerekiyor. Tüm bu çalışmalar bütçelerle doğru orantılı olarak işliyor. Bu sebeple herkesin ülkemizdeki yerli üreticilere destek olması gerektiği kanaatindeyim.

  • Dinamik Enerji İçeceği projesinin ortaya çıkması bundan 9 yıl öncesine dayanıyor. Bu projenin ortaya çıkmasında en büyük etken; İthal markaların yönetici ve çalışanlarının temsil ettikleri markanın gücü ile haksız rekabet koşulları oluşturmaya çalışarak çeşitli baskılarla kendi vatandaşına yaptırım uygulamasının bizi fazlasıyla rahatsız etmesiydi.

Dinamik Şirketler Grubu olarak biz; uzun yıllardır faaliyet gösteren dağıtım ve pazarlama şirketiyiz. Türkiye’ye ilk girdiği günlerden itibaren çeşitli enerji içeceği markalarının satışını gerçekleştirdik. Sektörde kendi markamızla var olmak adına temellerini attığımız projede; ülkemizdeki yerli üreticilerle birlikte içecek sektörünü biraz daha hareketlendirmek, ithal markalara karşı rekabet edebilecek kalitede ürünler üretmek ve global pazarda da ülkemizin neler yapabileceğini göstermek amacıyla yola çıktık.

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Bugün geldiğimiz nokta; ülkemiz koşullarında, tamamen yerli sermaye ile ithal markaların birçoğundan daha kaliteli bir ürün yapılabileceğinin göstergesidir. Bu amaç doğrultusunda sorumlu vatandaş olma bilincimizle yatırımlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Ürünlerimizi; Ülkemizin 81 ilinde en uzak noktalara kadar tüketicisiyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

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