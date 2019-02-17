Enerji talebi doludizgin

Bir dizi senaryoyu içeren BP Enerji Görünümü 2019 raporu, dünyanın karşı karşıya olduğu iki yönlü zorluğu vurgulamasının yanı sıra aynı zamanda ticaret anlaşmazlıklarındaki tırmanışın olası etkisi gibi konuları dikkate alıyor.
ÇİN VE HİNDİSTAN ÖNE ÇIKIYOR
- BP CEO’su Bob Dudley, raporun sunumunda yaptığı konuşmada şu ifadelerde bulundu: "BP Enerji Görünümü 2019, dünyanın enerji sistemlerinin ne kadar hızlı değiştiğini ve daha az emisyonla daha fazla enerjinin iki yönlü zorluğunun geleceği nasıl şekillendirdiğini bir odak noktası haline getiriyor. Bu zorluğun üstesinden gelmek için devreye girecek pek çok enerji türüne ihtiyaç duyulacak. BP'de, ihtiyaç duyulan sonucu biliyoruz, ancak dönüşümün alacağı yol hakkında tam bir fikir sahibi değiliz. Stratejimiz bize, bu belirsizlik ile yüzleşmemiz için gereken esnekliği ve çevikliği sunuyor.” Raporda, Hindistan, Çin ve Asya'daki küresel enerji talebi, yaşam standartlarındaki iyileştirmelerle birlikte 2040 yılında yaklaşık üçte bir oranında artış göstereceği bilgisi de yer aldı.