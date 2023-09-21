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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Çonkar: Gabar'daki petrol keşfi büyük kazanımlar sağladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Sakarya gaz sahası ve Gabar’daki petrol keşfi ve üretiminin ülkeye büyük kazanımlar sağladığını belirtti.

17:49 . 21/09/2023 Perşembe
AA
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na geçen Çonkar, burada değerlendirme toplantısına katıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na geçen Çonkar, burada değerlendirme toplantısına katıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol’u makamında ziyaret eden Çonkar, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret eden Çonkar daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na geçen Çonkar, burada değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası depremzedelerle bir araya gelen Çonkar, burada yaptığı açıklamada, deprem anından itibaren sahada çalışan kamu görevlilerine teşekkür etti.

Enerji alanındaki çalışmalardan bahseden Çonkar, Karadeniz’deki doğal gaz keşfinden bahsederek kara ve deniz sahalarımdaki sondaj çalışmalarının ısrarlı şekilde sürdüğünü söyledi.

Çonkar,
"Sakarya gaz sahamız, Gabar'daki petrol keşfimiz ve üretimimiz her geçen gün artan boyutuyla ülkemize büyük kazanımlar sağlıyor"
dedi.
#Ahmet Berat Çonkar
#Gabar
#Sakarya gaz sahası
#Adıyaman
#Karadeniz
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