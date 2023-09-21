Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Çonkar: Gabar'daki petrol keşfi büyük kazanımlar sağladı

Adıyaman Valisi Osman Varol’u makamında ziyaret eden Çonkar, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret eden Çonkar daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Toplantı sonrası depremzedelerle bir araya gelen Çonkar, burada yaptığı açıklamada, deprem anından itibaren sahada çalışan kamu görevlilerine teşekkür etti.