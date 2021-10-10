Enerji verimliliği için mesaiye devam

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Türkiye’nin global iklim değişikliği konusunda hassasiyet göstererek Paris İklim Anlaşmasını onaylayarak yürürlüğe sokmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşçıoğlu, Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, ‘‘Şirket olarak karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik gerek doğa dostu ve teknolojik uygulamalarımız gerek enerji verimliliği ile ilgili farkındalık çalışmalarımız ile pek çok alanda da sektörün yön göstericisi olan bir şirketiz” ifadesini kullandı.

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