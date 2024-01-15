Enerji verimliliğine yapay zeka desteği: Direkler şarj istasyonu olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, net sıfır karbon emisyon hedefine ulaşılması, arz güvenliğinin sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla 2024-2030 yıllarını kapsayan 2. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı açıkladı. Strateji belgesinde, Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2000 yılı değerine göre yüzde 42 azaltılması ve 2024-2030 döneminde toplamda 37,1 MTEP (milyon ton petrol eşdeğeri) birincil enerji tasarrufu sağlanması hedefi ortaya konuluyor.

Enerjideki yeni yol haritasında bir çok yeni uygulama da bulunuyor. Örneğin, şehir merkezlerinde motorlu araç kullanımına kapalı, bisiklet ve yaya yolları, alanları oluşturulacak. Şehirlerde düşük karbon emisyonlu bölgeler oluşturularak bu bölgelere büyük tonajlı araçların ve otomobillerin girmesini sınırlayan caydırıcı önlemler alınacak. Araç ve insan yoğunluklarını tespit edebilen yapay zekaya dayalı uygulamaların kullanılması teşvik edilecek ve bu sayede sinyalizasyon sürelerinin ayarlanması için mekanizmalar geliştirilecek. Çin-İpek Yolu örneğindeki gibi Yüksek Hızlı Tren hatlarında yük taşımacılığına yönelik çalışmalar yapılacak. Aydınlatma direği ünitelerinin şarj istasyonu olarak kullanılabilmesi için teknik şartnamelerde düzenlemeler yapılacak.

KONUT SATIŞINDA EKB

Gayrimenkul ilanlarında yapının EKB (Enerji Kimlik Belgesi) bilgisinin eklenmesi ve gayrimenkul sektöründeki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak bilincin artırılması sağlanacak. Bina ve yerleşmelerin Ulusal Yeşil Bina/Yerleşme Sertifikası'na sahip olması özendirilecek ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek. Binalarda enerji verimliliği konusunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinin müfredatlarına dahil edilmesi için çalışmalar yapılacak.

DAĞITIM HATLARINDA ALTERNATİF GAZ

Milli Akıllı Sayaç Projesi kapsamında enerji tüketimi yüksek tüketicilerden başlayarak akıllı sayaçlar yaygınlaştırılacak ve uygulama dönemi sonunda akıllı sayaçların toplam sayaçlara oranı yüzde 25’i aşacak. Mevcut doğal gaz iletim ve dağıtım hatlarının sentetik, hidrojen gibi alternatif gazları taşımaya uygun hale getirilmesi için ilgili mevzuat çalışmaları yürütülecek. Sulamada güneş ve rüzgâr enerjisi kullanımı desteklenecek.

265 FAALİYETİ KAPSAYAN PLAN

Tarım sektörünün rekabetçiliğini yükseltmek, tarımsal sulama verimliliğini geliştirmek ve gıda tedarik zincirini sürdürülebilir kılmak hedefleriyle uyumlu enerji verimli tarımsal pratikleri hayata geçirmek. Çevre dostu, döngüsel ve enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümünü sağlamak. Enerjinin tüm değer zinciri boyunca verimliliği artırmak, üretim, iletim ve dağıtımında kayıpları azaltmak. Strateji belgesine bağlı olarak hazırlanan eylem planında 61 eylem ve 265 faaliyet yer alıyor.







