Enerjide HES'lerin payı artıyor

Küresel ısınma başta olmak üzere çevre sorunları, ülkeleri alternatif enerji kaynaklarına yönlendiriyor. Bunların başında da yenilenebilir enerji yatırımları geliyor. Son yıllarda enerjide çeşitlilik artırılsa da enerji tedarikinde su kaynakları hala önemini koruyor. Kamu ve özel sektör, 20 yılda 605 HES projesini tamamlayarak hizmete aldı. Böylece Türkiye’de faaliyette bulunan HES sayısı 730’a ulaştı. 730 HES’in, 111 milyar kilovatsaat potansiyeli bulunuyor. Ayrıca enerji bağımlılığını azaltmak için 26 HES inşaatı da devam ediyor.

2030 HEDEFİ 35 BİN MEGAVAT

Türkiye’nin 2022 sonu itibarıyla 103 bin 890 megavat seviyesinde bulunan toplam elektrik kurulu gücünün 31 bin 572 megavatlık kısmını hidroelektrik santralleri oluşturuyor. Bu miktar içinde nehir tipi santrallerin 8 bin 296 megavatlık, barajlı HES’lerin ise 23 bin 275 megavatlık payı bulunuyor. Toplam HES kurulu gücünün 2030 yılında 35 bin megavata çıkarılması hedefleniyor.

ÜLKELER YATIRIM YARIŞINDA

Avrupa ve ABD'de, bundan birkaç sene öncesinde çevresel kaygılar nedeniyle vazgeçilen hidroelektrik santrallerinde, bugün hızlı bir geri dönüş süreci yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile görülen enerji krizi de bu dönüş sürecinde etkili oldu. Avrupa yeni teknolojilerle mevcut santralleri modernize etmeye odaklanırken, ABD, yeni baraj inşaatı yerine, okyanus ve dalga enerjisi gibi alternatifler üzerine yoğunlaşıyor. Hedef, sürdürülebilir hidroenerji santrallerine sahip olmak. Çin’den Brezilya’ya, ABD’den Kanada’ya, Hindistan’dan Finlandiya’ya ve Norveç’ten Japonya’ya birçok ülke, hidroelektrik enerji potansiyelini yüzde 100’e kadar artırmak için bu alandaki yatırımlarına devam ediyor.







