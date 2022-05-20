​Enerjide ‘rüzgar’ Türkiye’ye esiyor

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Türkiye’nin rüzgar enerjisi sanayisinin diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre en endüstrileşmiş sektör olduğunu kaydetti. Erden, Batılı sektör devlerinin operasyonlarını Türkiye’ye kaydırmak istediklerini bildirdi. Krizi fırsata çevirmek adına rüzgar enerjisi endüstrisine yönelik bir yol haritası belirlendiğini belirten Erden, rüzgarda kapasite arzının artırılması ve sanayide derinleşmede iki ana hedefleri olduğunu söyledi.

İbrahim Erden

1,5 MİLYAR AVRODAN FAZLA CİRO

Bu çerçevede yurt dışında bir dizi temaslar yürüteceklerini bildiren Erden, “Bunların 2022 sonunda rüzgar sektörümüzde yüzde 85’i ihracat odaklı 1,5 milyar avrodan fazla ciroya ulaşacağımız resmi göreceğimize inanıyorum” dedi.

Erden, Nordex, Vestas ve Enercon gibi rüzgar enerjisinde faaliyet gösteren sanayi şirketlerinin üst düzey temsilcilerinin tedarik zincirlerini Türkiye’ye kaydırmak istediklerini belirterek, “Bu düşüncelerini bu yıl içinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarda bizimle paylaştılar. Türkiye rüzgar enerjisi üretiminde güvenilir bir merkez olarak ortaya çıkıyor” diye konuştu.

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ENVANTER ÇIKARACAĞIZ

Türkiye’nin rüzgar enerjisi sanayisi diğer yenilenebilir enerji kaynaklara göre en endüstrileşmiş sektör olduğunu ifade eden Erden şöyle devam etti: “Çin’de yoğunlaşmış rüzgar enerjisi tedarik zincirinin Kovid-19 sonrası dönemde Türkiye’ye yönlendirilmesi konusunda Batılı sektör devlerinin düşünceleri var. Operasyonlarını Türkiye’ye kaydırmak istiyorlar. Biz de TÜREB olarak önceki yönetimlerle başlayan ve bizimle devam eden rüzgar enerjisinde sanayi envanterini ortaya çıkarmak istiyoruz. Elimizde ne olduğunu görmek, bizim rüzgar enerjisinde yatırımları hızlandırmamıza yardımcı olacak.”

Elektrik şebekemiz 3GW’ı kaldırabilir

İbrahim erden, Türkiye’de rüzgar enerjisi kurulu gücünün 11 gigavata (GW) çıktığını, 6 kule, 4 kanat tesisine ek olarak kimyevi madde üreten pek çok tesis olduğunu vurguladı. Erden, “Bunların yanında birçok üretim tesisi ve derinleşen bir endüstri mevcut. Türkiye, bu tedarik zincirini kendi kullanabilecek ve rekabet edebilecek. Önemli olan bu. Ayrıca sürdürülebilir rüzgar sanayisi için yatırımların artırılması gerekiyor. Kapasite artışı ile ilgili planlar da rüzgar enerjisi sanayinin büyümesi ve devamlılığı için olmazsa olmaz. Türkiye yıllık 2 gigavattan fazla rüzgar enerjisini kurabilecek altyapıya sahip. Çalışmalar gösteriyor ki elektrik şebekemiz yılda 3 gigavat kurulu gücü sisteme dahil edebilecek durumda” dedi.

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