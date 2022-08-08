Ekonomi Enerjide verimlilik atağı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerjide ‘verimlilik’ atağı

Birçok ülkede ‘birincil enerji kaynağı’ olarak değerlendirilen enerji verimliliğinde Türkiye, bir yılda 372 milyon dolar tasarruf ederken, 12 bin yeni istihdam da sağladı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Enerjide ‘verimlilik’ atağı
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Birçok ülkede ‘birincil enerji kaynağı’ olarak değerlendirilen enerji verimliliğinde Türkiye, bir yılda 372 milyon dolar tasarruf ederken, 12 bin yeni istihdam da sağladı. Dünyanın enerji dar boğazından geçtiği bugünlerde enerji verimliliği, kaynakların daha etkin şekilde kullanımı adına oldukça öne çıkıyor.

12 BİN İSTİHDAM SAĞLANDI

Özellikle Avrupa ülkeleri, her geçen gün enerji tasarrufu çağrılarına bir yenisini eklerken, mevcut durumu yıllar önce öngören Türkiye ise uzun süredir bu konuda bir eylem planı yürütüyor. 2018 yılında ilan ettiği Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile Türkiye; bina ve hizmetler, sanayi ve teknoloji, enerji, ulaştırma, tarım ve bütün sektörleri ilgilendiren alanlarda kapsamlı bir eylem planını uyguluyor. Verimliliği artırmaya odaklanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu alandaki yatırımların, kendini 5 yıl içerisinde amorti ettiğini hesapladı. Bakanlık verilerine göre, 2021’de yapılan 1,3 milyar dolar yatırım karşılığında 372 milyon dolar tasarruf sağlandı. Ayrıca, 43 milyon ton eşdeğeri sera gazı azaltımıyla birlikte 12 bin yeni istihdam da gerçekleşti.

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