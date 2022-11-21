Ekonomi Enerjinin kalbi Antalyada atacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerjinin kalbi Antalya’da atacak

Türkiye enerji piyasasının en büyük aile buluşması olarak kabul edilen Türkiye Enerji Zirvesi, bugün Antalya’da başlıyor. Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in özel konuk olduğu zirvede Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in Trakya’ya kurulması için çalışmaların devam ettiği doğal gaz merkezine dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Enerjinin kalbi Antalya’da atacak
Fatih Dönmez

Avrupa ülkelerinin enerji darboğazını aşmaya çalışıldığı bir dönemde Türkiye önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt sektörlerini yeni fırsatların beklediği bu süreçte enerji sektörü, gelecek dönemin enerji stratejilerini belirlemek üzere 12. Türkiye Enerji Zirvesi’nde bir araya geliyor. Bugün Antalya’da başlayacak zirve kapsımında 27 oturum yapılacak. Zirvede; kurulması planlanan enerji merkezi, doğal gaz arama ve üretim yatırımları, Türkiye’nin elektrik, akaryakıt, doğal gaz ve yenilenebilir enerji piyasalarındaki son durum, Avrupa’daki enerji krizi ve sektörlerdeki dijitalleşme masaya yatırılacak.

Gerhard Schröder
Gerhard Schröder

YOL HARİTASI KONUŞULACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Trakya’ya kurulması için çalışmaların devam ettiği doğal gaz merkezine dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Gelecek yılın ilk çeyreğinde evlere ulaştırılması planlanan Karadeniz gazıyla ilgili son durumu da anlatacak olan Dönmez’in hem Karadeniz’de hem de Akdeniz’de devam eden hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetleriyle ilgili de konuşması öngörülüyor. Dönmez’in ayrıca, arama ve sondaj faaliyetleri için planlanan uluslararası iş birliklerine dair açıklamalarda bulunması da öngörülüyor. Zirvenin özel konuğu ise eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder olacak. Bakan Dönmez ile bir araya gelecek Schröder, “Enerji ve Jeopolitik Özel” başlıklı oturumda da konuşacak. Schröder’in hem ikili temasta hem de oturumda, ülkesinin özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki krizin ardından yaşadığı enerji darboğazından bahsetmesi ve Türkiye ile yapılabilecek iş birliklerine dair önemli çağrılarda bulunması bekleniyor.

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