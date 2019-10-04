Enflasyon 26 ay sonra tek hanede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyonunu dün açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 0,99, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise geçen ay yüzde 0,13 arttı. Beklentilerden daha olumlu gelen enflasyon aylık veri sayesinde yıllık TÜFE eylülde yüzde 9,26’e gerilerken, Yİ-ÜFE ise yıllık bazda yüzde 2,45 olarak gerçekleşti. Eylülde yüzde 9,26'ya gerileyen yıllık enflasyon, Temmuz 2017'den sonra yeniden tek haneyi görmüş oldu.

Aylık oranları gösteren grafik

YÜZDE 25’TEN DÖNMÜŞTÜK

Ocak 2017'de yüzde 9,22, Temmuz 2017'de yüzde 9,79 olarak gerçekleşen enflasyon, çift haneli dalgalı bir seyir izleyen fiyat artışları geçen yıl spekülatif kur atakları nedeniyle ağustosta yüzde 17,9, eylülde yüzde 24,52, ekimde de yüzde 25,24 seviyelerine tırmandı. Geçen yıl enflasyonla mücadele için en önemli adım ekonomi paydaşlarının ve vatandaşların destek verdiği “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen programa, Ticaret Bakanlığı denetimlerle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOBİ'lere finansman destekleriyle, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili kuruluşların ürünlerinde yapılan indirimlerle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "kısa çalışma ödeneği" düzenlemesiyle, Merkez Bankası, BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği de özellikle döviz piyasası ve faiz oranlarına yönelik aldıkları tedbirlerle destek verdi. Sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği programa, vatandaşlar da haksız fiyat artışlarını bildirerek katkı sundu.

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26 AY ARADAN SONRA TEK HANE

Sene başından bu yana gerileme trendini sürdüren yıllık enflasyon, özellikle yaz aylarının da mevsimsel etkisiyle düşüş ivmesini artırdı. Hükümetin ekonomideki en büyük mücadele alanı olan enflasyonun azaltılmasına ve yüzde 5'in altına indirilmesine yönelik tedbir ve uygulamalar olumlu sonuçları da beraberinde getirdi. En son yüzde 9,79 ile Temmuz 2017'de tek hane olan yıllık enflasyon, 26 ay sonra yeniden yüzde 9,26 ile tek haneyi gördü. Enflasyon, Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

HEDEF KALICI OLARAK TEK HANEL

Son açıklanan 2020-2021 Yeni Ekonomi Programı'nda da enflasyon en önemli mücadele alanlarının başında geldi. Para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirerek, enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi programın temel hedefleri arasında yer alırken, enflasyonun 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 olması.

Sonunda kazanacağız

Berat Albayrak

Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda ve cari dengedeki başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacaklarını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, hedeflerinin başına yazdıkları enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktıklarının altını çizen Albayrak, “Geçen yıl ekim ayında yüzde 25 olan TÜFE’de ve yüzde 45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladık. Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve sonunda kazanacağız” dedi.

Eylülün zam şampiyonu sarımsak

Sarımsak

Tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu. Sarımsağı, yüzde 30,85 ile kabak, yüzde 27,75 ile salatalık, yüzde 19,71 ile taksi ücreti ve yüzde 18,84 ile patlıcan izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,62 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 20,29 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 18,23 ile kuru soğan, yüzde 15,29 ile elma, yüzde 14,23 ile taze balıklar takip etti.

Gıda düştü konut yükseldi

Eylülde ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,15 ile konut grubunda gerçekleşti. Giyim ve ayakkabıda yüzde 2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,79 artış kaydedildi. Eylülde ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 0,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, eğlence ve kültürde yüzde 0,53, haberleşmede yüzde 0,07 düşüş gerçekleşti.