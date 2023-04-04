Enflasyon 5 puan daha düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 2,29 arttı. Şubatta yüzde 55,18 olan yıllık TÜFE martta yaklaşık 5 puan daha azalarak yüzde 50,51'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon, son 14 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİ MAKASI DARALIYOR

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) martta yüzde 0,44 artarken, yıllık bazda yüzde 62,45 oldu. Yurt içi üretici fiyatları da son 16 ayın en dip seviyesinde oluştu.

Yİ-ÜFE’de yaşanan düşüşle üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki makas da daralmaya devam etti. Mart ayı itibarıyla söz konusu makas 11,9 puanla 2 yılın en düşük seviyesine indi.

EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Ana harcama grupları itibarıyla martta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 6,30 ile eğitim, yüzde 3,85 ile lokantalar ve oteller, yüzde 3,84 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Martta aylık bazda azalış gösteren tek ana gruplar ise yüzde 1,92 ile giyim ve ayakkabı olarak kaydedildi. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 70,73 ile lokanta ve oteller, yüzde 67,89 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 64,68 ile sağlık grubunda görüldü. Mart 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 17,27 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 28,71 ile ulaştırma, yüzde 32,43 ile haberleşme olarak belirlendi. Aynı ayda, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.

Üretimi ve büyümeyi kurban etmedik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin ve milletin menfaatlerini bütüncül bir anlayışla gözeterek ilerlediklerini belirterek, “Üretim ve istihdam kaybına yol açmaksızın kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edecek, enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Enflasyon düşsün de işsizlik artarsa artsın, yatırım ve üretim gücümüz zayıflasa da olur gibi bir kolaycılığa düşmeden, bütüncül ve vatandaşımızın menfaatine odaklı bir süreç yönetiyoruz. Nitekim, küresel ekonomide birçok olumsuzluğun yaşandığı 2022 yılı ekim ayında yüzde 85’lere kadar yükselen enflasyon, attığımız isabetli adımların etkisiyle düşüşe geçmiş, Mart 2023 itibarıyla yüzde 50,5 seviyesine kadar gerilemiştir. Ancak asıl önemlisi, Türkiye, enflasyonda bu düşüşü kaydederken, yatırımda, istihdamda ve üretimde kayıplar yaşamamış, tam aksine, bu süreçte Cumhuriyet tarihimizin istihdam ve ihracat rekorları eş zamanlı olarak kırılmıştır. Ekonomimiz, dinamik yapısını, üretim artışlarını ve büyüme trendini enflasyonla mücadeleye kurban etmemiştir.”

Mart ayında zam şampiyonu dana eti

Tüketici fiyatları bazında mart ayında en fazla fiyat artışı yüzde 19,90 ile dana etinde gerçekleşti. Dana eti fiyatlarındaki artışı yüzde 15,16 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 11,16 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 10,88 ile paket turlardaki artışlar izledi. Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 9,40 ile orta öğretim, yüzde 6,66 ile yemek odası ve oturma odası mobilyaları, yüzde 6,19 ile kahve, yüzde 5,89 ile kümes hayvanları eti, yüzde 5,38 ilaçlar, yüzde 4,96 ile makarna çeşitleri yer aldı.

En fazla düşüş şehirler arası yolcu taşımacılığında

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6,25 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığında meydana geldi. Bunu yüzde 5,01 ile sebzeler, yüzde 3,79 ile kadın giyimi, yüzde 2,15 ile erkek giyimi, yüzde 1,91 ile diğer katı ve sıvı yağlar, yüzde 1,29 ile taze süt, yüzde 1,19 ile margarin, yüzde 0,96 ile katı yakıtlar, 0,89 ile kadın ayakkabısı izledi. En az fiyat düşüşü ise yüzde 0,42 ile şekerde görüldü.







