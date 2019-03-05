Ekonomi Enflasyon 6 ayın en düşüğünde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enflasyon 6 ayın en düşüğünde

Şubatta yıllık enflasyon yüzde 19,67 ile son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu rakam son 10 yılın en düşük ikinci şubat ayı aylık enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Şubat ayı enflasyon rakamı, alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Şubatta yıllık enflasyon yüzde 19,67 ile son 6 ayın en düşük seviyesine gerildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubatta Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,16 ile piyasa beklentisinin oldukça altında artarken, son 10 yılın en düşük ikinci şubat ayı aylık enflasyonu görüldü. Yıllık enflasyon da 0,68 puanlık azalışla yüzde 19,67'ye indi. Tanzim satışların başlamasının ardından geçtiğmiz ay işlenmemiş gıda enflasyonunda da yavaşlama kaydedildi. Geçen yıl şubat ayında işlenmemiş gıda fiyatları aylık yüzde 2,43 artarken, bu yıl ise yüzde 1,36 artış gözlendi. Böylece işlenmemiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 40,54’ten yüzde 39,07'ye, işlenmiş gıda fiyatları da yüzde 20,18'e indi.

TANZİM FAYDALI OLDU

İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin, şubat ayında TÜFE enflasyonunun aylık yüzde 0,16 ile yüzde 0,6'lık kendi beklentilerinin altında açıklandığını belirtti. Gıda fiyatlarında ise aylık yüzde 0,9 artışın yüzde 1,2 olan beklentilerinin altında olduğunu söyleyen Sezgin, "Tanzim satışların fiyatları düşüremese de doğa olaylarıyla yaşanan keskin yükselişi sınırladığı görülüyor. Gıda grubunun alt kırılımlarında işlenmemiş gıdada Şubat 2018'deki yüzde 2,4 artış bu yıla yüzde 1,4 olarak yansıdı. Taze meyve sebzede geçen yılki yüzde 4,6 fiyat artışı yerine bu yıl yüzde 1,8'lik ılımlı aylık yükseliş oldu" ifadelerini kullandı.

TAHMİNLER GERİLEDİ

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da, enflasyonda bekledikleri ılımlı gelişimin gerçekleştiğini belirtti. Tokalı, bu durumda, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17,5'ten yüzde 14,5'e çektiklerini paylaştı. AA Finans Analisti Haluk Bürümcekçi ise gıda fiyatlarının tanzim satışlarına rağmen artışını sürdürse de geçen yılın aynı ayına göre daha düşük arttığını dile getirdi. Bürümcekçi, enerji grubunda akaryakıt fiyat artışları kaynaklı yüzde 0,75 artış ile geçen yıla göre yükseliş izlendiğini, kurlara hassas olan bazı gruplarda fiyat düşüşleri veya ılımlı artışlar gözlendiğini belirtti.

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MARTTA İYİLEŞME ARTAR

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, gıda enflasyonunun sınırlı da olsa iyileşmeye başladığına dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Marketlerdeki taze meyve-sebze fiyatlarına dair gözlemlerim, mart ayında bu fiyat grubu enflasyonunda daha belirgin bir iyileşme görebileceğimiz yönünde. Olumsuz hava koşullarının etkisinin kalkması, belli ürünlerde ithalatın artması ve kısa dönem arz-talep dengesizliklerinin azalmasıyla işlenmemiş gıda enflasyonunda iyileşmenin devamını bekleyebiliriz."

  • Tedbirler etkisini gösterdi
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şubat ayı enflasyon rakamının, alınan tedbirlerin etkisini gösterdiğini ve enflasyonun gerilemeye devam edeceğini belirtti. Albayrak, "Gıda enflasyonunun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen beklentilerin altında kalması, tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir" ifadesini kullandı. Şubat ayı enflasyon rakamlarını sosyal medya hesabından değerlendiren Albayrak, şunları kaydetti: "Mevsimsel olumsuzlukların geride kalması ve ikinci çeyrekten itibaren özellikle gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla, yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz."

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