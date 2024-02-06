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Ekonomi

Enflasyon aylık yüzde 6.7

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta aylık yüzde 6,7, yıllık yüzde 64,86 oldu. Aylık en yüksek artış yüzde 17,68 ile sağlık, yüzde 12,17 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Giyim ve ayakkabı fiyatları ise yüzde 1,61 geriledi.

04:00 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:09 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek.
Mehmet Şimşek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE); asgari ücret artışı ve vergi artışlarının da etkisiyle ocakta yüzde 6,7 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu. Tüketici enflasyonu beklenenden biraz daha düşük geldi. Ocak ayında enflasyonu beklentilerin altında kaldı. Üretici fiyatlarında ise aylık yüzde 4,14 artış meydana gelirken, yıllık bazda yüzde 44,2 yükseliş görüldü.

EN HIZLI ARTIŞ SAĞLIKTA

Ana harcama gruplarına göre aylık en yüksek artış yüzde 17,68 ile sağlık grubunda yaşandı. Sağlık grubunu yüzde 12,17 ile lokanta ve oteller; yüzde 10,25 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. Aynı dönemde giyim ve ayakkabı fiyatları ise yüzde 1,61 geriledi. Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla bakıldığında en az artışı yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı gösterdi. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına nazaran artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile oteller oldu. TÜİK, enflasyon sepetindeki ürünleri ve ağırlıklarını güncelledi, sepette 406 madde ve 913 madde çeşidi dikkate alınacağını açıkladı.

Şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun ocakta geçici etkiler nedeniyle yükseldiğini, şubattan itibaren aylık enflasyonda kayda değer düşüş olacağını belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, şunları kaydetti: "Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubattan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir."



#Enflasyon
#TUİK
#Mehmet Şimşek
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