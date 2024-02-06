Enflasyon aylık yüzde 6.7

Ana harcama gruplarına göre aylık en yüksek artış yüzde 17,68 ile sağlık grubunda yaşandı. Sağlık grubunu yüzde 12,17 ile lokanta ve oteller; yüzde 10,25 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. Aynı dönemde giyim ve ayakkabı fiyatları ise yüzde 1,61 geriledi. Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla bakıldığında en az artışı yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı gösterdi. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına nazaran artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile oteller oldu. TÜİK, enflasyon sepetindeki ürünleri ve ağırlıklarını güncelledi, sepette 406 madde ve 913 madde çeşidi dikkate alınacağını açıkladı.