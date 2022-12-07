​Enflasyon düşecek alım gücü artacak.

Türkiye Ekonomi Modeli’nde halkımızın karşı karşıya kaldığı en büyük sorun olan tüketici enflasyonunda düşüş trendi başladı. Yıl sonu tüketici enflasyonunun %65-66 civarında bir rakama gerilemesi bekleniyor. 2023 Mart-Nisan aylarında tüketici enflasyon oranları %35-40, 2023 yılsonunda da tüketici enflasyon oranları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın beklentisi olan %23 civarında bir orana gerilemesi bekleniyor.

ÜCRET ARTIŞLARIYLA KAYIPLAR TELAFİ EDİLECEK

Yılbaşında memur, işçi ve emekliye yapılacak maaş zamları ile birlikte alım gücünde yaşanan kayıplar giderilmiş olacak. Asgari ücrete yapılacak zamlar ile 420-450 dolar bazında bir rakama çıkacak asgari ücrette pandemi öncesi rakamların da üzerine çıkılmış olacak ve son 2 yıldır yaşadığımız gelir kayıpları telafi edilmiş olacaktır. Fiyat istikrarının sağlanması, üretim için gerekli olan kredilerin düşük faiz oranları ile kullanılabilir olması önümüzdeki dönemde ekonomimiz için ciddi bir avantaj olacaktır.

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İKİ YILDA 5 MİLYON KİŞİ İŞE KAVUŞTU

2020 yılında başlayan pandemi sonrası batılı ülkeler enflasyon ile mücadelede faizlerde artışa gidilerek ekonomilerini yavaşlatan ve hatta 2023 yılında küçülmeye neden olacak ekonomi politikaları benimsedi. Türkiye son iki yılda dünyada uygulanan ekonomi politikalarının tersine ekonomiyi küçülten değil ekonomik büyümeye önem veren politikalar uyguladı. Türkiye Ekonomi Modeli’nde işsizliği düşüren ve sanayide çarkların durmasına izin vermeyen politikalar ile 2021 ve 2022 yıllarında diğer ülkelere kıyasla Türkiye ekonomisi daha büyük bir performans gösterdi. 2 yılda işgücü piyasasında istihdam yaklaşık yaklaşık 5 milyon kişi arttı. Ekonomimiz %20 civarında büyüdü.

FİNANSAL BAĞIMLILIK AZALDI

Türkiye bankacılık sektöründe 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla 1,2 trilyon sermaye ve 8,6 trilyon mevduat ve 7,2 trilyon kredi bakiyesi bulunmaktadır. Sermaye ile mevduat toplamı 9,8 trilyon liraya yükselmiş bu kaynağın 7,2 trilyon Türk Lirası kredi olarak kullandırılmış; 2,6 trilyon Türk Lirası Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin borçlanması için kullanılabilecek durumdadır. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ihtiyacı olan borçlanmanın yaklaşık %70’lik kısmını iç piyasadan bulacak noktaya gelmiştir. Güçlü bankacılık altyapısı ve içeride biriken mevduat ile Türkiye ekonomisinin artık dış fonlara olan bağımlılığı azalmış ve önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bu bağımlılık tamamen ortadan kalkacaktır.

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2022 yılında Türkiye ekonomisi 32 milyon kişilik istihdam 850 milyar dolarlık nominal, 3,3 trilyon dolarlık satın alma gücü paritesine göre dünyada satın alma gücü paritesine göre en büyük 11’inci ekonomidir.

TÜRKİYE YENİ MODELLE BÜYÜYOR

2023 yılı ve sonraki yıllarda Türkiye ekonomisi her yıl %5 civarında büyüyerek 2030 yılına geldiğimizde toplam 40 milyon istihdam; nominal olarak 1,5 trilyon dolar, satın alma gücüne göre de 5 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşabilecek durumdadır. 2020 yılında tüm dünyada başlayan pandemi ve 2022 yılındaki Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm dünya ülke ekonomilerinde çok büyük sorunlar ortaya çıkardı. Türkiye uyguladığı ekonomi modeli ile bu zorlu süreçte bir ekonomik olarak ciddi bir yara almadan; tam tersine ekonomisini 3 yıllık süreçte toplamda %20 büyüterek alnının akıyla çıkmıştır. Türkiye’nin önü açık, İnşallah güzel günler bizi bekliyor.

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