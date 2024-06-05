Ekonomi

Enflasyon düşecek kiralar gerileyecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonu belirlenen ana hedeflerle uyumlu şekilde düşürmek için gereken tüm adımları atacaklarını söyledi. Karahan, konut fiyatlarındaki yavaşlamanın da ilerleyen dönemde kira artışını sınırlayabileceğini ifade etti.

Uğur Duyan
04:00 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:41 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fatih Karahan.
Fatih Karahan.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunumunda para politikası ve enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Karahan, enflasyonu belirlenen ana hedeflerle uyumlu şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi. Konut fiyatları değişiminin, kira enflasyonunu aynı yönde etkilediğini belirten Karahan, "Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın, ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.

SIKILAŞMA REZERVLERE OLUMLU YANSIDI

Parasal sıkılaşma sürecinin rezervlere olumlu yansıdığını söyleyen Karahan, “22 Mart-24 Mayıs döneminde brüt rezervler 18,4 milyar dolar artarken, swap hariç net rezerv 59,8 milyar dolar iyileşmiştir. Swap hariç net rezervde pozitife geçtik" diye konuştu.

TL mevduatta 1,3 trilyonluk artış

Karahan, nisan ayından itibaren TL mevduatın 1,3 trilyon lira artarken, yabancı para mevduat ve Kur Korumalı Mevduat (KKM), sırasıyla 16,2 milyar dolar ve 117 milyar lira azaldığı bilgisini paylaştı. Karahan, son 9 ayda, Türk Lirası mevduatın payının yüzde 32'den yüzde 48'e yükseldiğini ve KKM'nin payının yüzde 26'dan yüzde 13,4'e gerilediğini ifade etti.

Piyasadan 1,5 trilyon TL çektik

Fatih Karahan, mayıs ayındaki PPK toplantısından hemen sonra TL mevduat ve KKM için uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdıklarını dile getirerek, "Bu düzenlemeyle birlikte piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon liradan fazla likidite çektik" dedi.



#Enflasyon
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#Fatih Karahan
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