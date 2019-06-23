Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Enflasyon endeksli ürüne hücum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enflasyon endeksli ürüne hücum

Ekonomi yönetimi yeni yatırım araçları geliştirirken, TL cinsi mevduatta stopaj oranlarının düşürülmesi ile enflasyonla getiri koruması sağlayan araçların devreye alınması TL mevduatlara ilgiyi artırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Döviz kuru, enflasyon gelişmeleri ve piyasa oynaklıkları başta olmak üzere birçok faktörün birlikte etkili olduğu dolarizasyonda yukarı yönlü eğilim sürmesi sonrasında ekonomi yönetimi yeni araçlar geliştirirken, TL cinsi mevduatta stopaj oranlarının düşürülmesi ve enflasyon ve faiz koruması sağlayan araçların devreye alınması TL mevduatlara ilgiyi artırdı. Yabancı Para (YP) cinsinden mevduatın toplam mevduata oranı 2011'den bu yana artarak 14 Haziran 2019 itibarıyla yüzde 54,6'ya yükselirken, bu durum döviz kuru, enflasyon gelişmeleri ve piyasa oynaklıkları başta olmak üzere birçok faktörün birlikte etkili olduğu dolarizasyonda yukarı yönlü eğilimin sürdüğünü gösterdi.

HEM ŞİRKETLER HEM BİREYLER TEDBİRİNİ ALDI

Finans dışı kesime ait varlık dolarizasyonu göstergesi olarak takip edilen YP cinsinden mevduattaki yükselişte, işletmelerin döviz yükümlülüklerini karşılama ve taşıdıkları kur riskini yönetme konusundaki motivasyonu, hane halkının ise finansal varlıkların değerini koruma ve getiri beklentileri belirleyici oldu.

DÖVİZ HESAPLARINA RAKİP

Bir ülkedeki vatandaşların parasal işlemlerini yerel para birimi yerine yabancı para ile gerçekleştirme durumu olarak tanımlanan ve dövizdeki oynaklıkla belirginleşen dolarizasyon karşısında, ekonomi yönetimi de harekete geçerek yıl başından bu yana birçok tedbir ve teşviki devreye soktu. Bu kapsamda YP mevduatların cazibesini azaltacak ve tasarruflarda yerel para biriminin tercih edilmesini sağlayacak yeni araçlar geliştirildi.

STOPAJ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Eylül 2018'de TL cinsi mevduatta uzun vadelerde belirgin olmak üzere stopaj oranlarının düşürülmesi yoluyla sağlanan teşvik, TL mevduatta vadenin uzamasına katkı sunarken mayıs ayında enflasyon ve faiz koruması sağlayan araçların devreye alınması da TL mevduatlara ilgiyi arttırdı. En az üç ay vadeli açılabilen ve bir yıldan uzun vadede stopaj muafiyeti sağlayan enflasyon endeksli ve faiz korumalı vadeli mevduat hesapları yoluyla araç çeşitliliği elde edilirken, tasarruf sahiplerine sağlanan bu imkanların TL ve uzun vade tercihine olumlu etkilerinin gözlenmesi bekleniyor.

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Garanti BBVA’dan yapılan açıklamada, müşteriler tarafından şube çalışanlarına enflasyona endeksli mevduat ürünlerine ilişkin çok soru geldiği ve ilginin bir hayli fazla olduğu kaydedildi. Hesap açılışlarının da hız kazanarak devam ettiği belirtilen açıklamada, “1 yıldan uzun vadelerdeki stopaj avantajı uygulamasından sonra 1 yıldan uzun vadeli enflasyona endeksli ürün açılışına ilginin arttığını gözlemliyoruz” ifadelerine yer verildi.

  • DOLARI BOZUP TL’YE YATIRIYORLAR
  • Alpaslan Çakar
  • Ziraat Bankası Perakende Şube Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, müşterilerin Enflasyona Endeksli Mevduat ürünlerine bugüne kadar yoğun ilgi gösterdiğini ve bu üründen hesap açtıran müşteri sayısının 160 bini geçtiğini söyledi. Çakar, “Enflasyona Endeksli Mevduat ürünlerimizin toplam bakiyesi 14 milyar TL seviyelerine ulaştı” dedi. Çakar, Enflasyona Endeksli Mevduat ürünlerinin en önemli etkilerinden birisinin de müşterilerin yabancı paralarını getirip ya da bankadaki yabancı para mevduatlarını bozdurup Enflasyona Endeksli Türk Lirası Mevduat Hesabı açması olduğunu dile getirdi.
  • MÜŞTERİ VE MEVDUAT ÇOĞALDI
  • Lütfü Çelebi
  • VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi de VakıfBank olarak, nisan sonunda devreye aldıkları “Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap” ürününün, mevcut müşterilerinin yanı sıra ilk defa VakıfBank’la çalışmaya başlayan müşteriler tarafından da kabul gördüğünü ve beklentilerin üzerinde bir ilgiyle karşılaşıldığını söyledi. Ürünün hem müşteri adedi hem de stok açısından günden güne kademeli olarak artmaya devam ettiğini vurgulayan Çelebi, “İlgili hesaplarda biriken miktar mevcut tasarruf mevduatımızın yaklaşık yüzde 20’sine ulaştı. Bu hesabı açan müşteri sayımızın 50 bine ulaşılması öngörülmekte” dedi.
  • ENFLASYON DÜŞÜŞÜYLE İLGİ ARTTI
  • Gökhan Mendi
  • TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ise enflasyon korumalı mevduat ürünlerini mayıs sonunda devreye aldıklarını hatırlattı. Bu konudaki çalışmalarla müşterilere enflasyon üzerinde getiri imkanı sunulmaya başlandığını belirten Mendi, yeni uygulamaya aldıkları mevduat ürünleri ile tasarrufu ön plana çıkarırken, birikimi olan müşterileri de enflasyona karşı daha korumalı hale getirdiklerini dile getirdi. Mendi, enflasyondaki düşüş dolayısıyla da reel getiri arayışlarının artacağını ve gelecek dönemde alakanın artarak devam edeceğini dile getirdi.

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