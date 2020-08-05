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Ekonomi Enflasyon verisi sevindirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enflasyon verisi sevindirdi

Temmuz ayı enflasyon verileri yüksek artış bekleyenleri yanılttı. TÜFE’de haziran ayına göre yüzde 0,58 artış gerçekleşti. Yıllık enflasyon da yüzde 12,62 seviyesinden yüzde 11,76 seviyesine geriledi. Beklenti aylık bazda artışın yüzde 0,82 olacağı yönündeydi. Zam şampiyonu yurt içi turlar; fiyatı en çok düşen taze fasulye oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda yurt içi bir turlardaki fiyat artışını yüzde 10,88 yumurta, yüzde 9,4 ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti izledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda yurt içi bir turlardaki fiyat artışını yüzde 10,88 yumurta, yüzde 9,4 ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti izledi.

Kurban Bayramı'nın ardından piyasalar açıldı. Haftanın ilk verisi temmuz ayı enflasyonu oldu. Genel beklenti enflasyonda yukarı yönlü eğilimin artacağı yönündeydi. TÜFE’de aylık bazda yüzde 0,82, yıllık bazda yüzde 12,05 artış bekleniyordu. Açıklanan enflasyon raporunda da yıl sonu enflasyon verisi beklentisi yüzde 7,4'den yüzde 8,9'a çıkarılmıştı. Ancak temmuz enflasyonu beklentilerin altında gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,76, aylık yüzde 0,58 arttı. Enflasyon haziran ayında ise aylık bazda yüzde 1,13, yıllık bazda yüzde 12,62 olarak açıklanmıştı.

SAĞLIK ÖNE ÇIKTI

Çekirdek enflasyon yüzde 11,64'ten yüzde 10,25'e geriledi. Yıllık en düşük artış yüzde 5,81 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,04 ile eğlence ve kültür, yüzde 7,78 ile ev eşyası ve yüzde 8,81 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 14,17 ile sağlık oldu.

Bakan Albayrak: Bu yılı pozitif büyüme ile kapatacağız
OYNAT 01:55
Bakan Albayrak: Bu yılı pozitif büyüme ile kapatacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Büyüme beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albayrak, 'Türkiye, dünyaya kıyasla büyümeden tutun işsizliğe kadar bir çok alanda etkilenen ülkeler içinde en az etkilenen, pozitif ayrışan ülke olacak. Birinci çeyrekte dünyada birçok ülke ciddi küçülme yaşadı, Türkiye, bu anlamda birinci çeyrekte pozitif. İkinci çeyreğe bakacağız. Dünya, birçok ülke ciddi daralma yaşayacak, Türkiye onlara kıyasla daha az etkilenecek, negatif olsa da daha az etkileneceği süreç olacak.


GİYİM AZALDI

Aylık en yüksek azalış yüzde 3,48 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı temmuz ayında azalış gösteren diğer ana grup ise yüzde 1,28 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 2,44 ile ulaştırma, yüzde 2,39 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 2,38 ile ev eşyası oldu.

Temmuz 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 111 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

TAZE FASULYE FİYATI DÜŞTÜ

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 37,78 ile taze fasulyede gerçekleşti. Bunu yüzde 35,28 ile kabak, yüzde 30,85 ile patlıcan, yüzde 29,64 ile salatalık, yüzde 24,61 ile kiraz izledi. Şeftali, dolmalık biber, patates, kuru soğan, domates, bulgur, salça ve tavuk da fiyatı düşen diğer gıda maddeleri olarak öne çıktı.

ZAM ŞAMPİYONU YURTİÇİ TURLAR

  • Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 61,86 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda yurt içi bir turlardaki fiyat artışını yüzde 10,88 yumurta, yüzde 9,4 ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti izledi. Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,37 ile genç odası takımı, yüzde 7,42 ile yemek odası takımı, yüzde 7,1 ile kıvırcık, yüzde 6,95 ile elma, yüzde 6,78 ile altın yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Enflasyon konusundaki mücadelemizi sürdüreceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Enflasyon konusundaki mücadelemizi sürdüreceğiz

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