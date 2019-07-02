Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Enflasyonda bahar havası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enflasyonda bahar havası

İstanbul’da haziranda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,98 düşüş gösterdi. Bu veri yarın Türkiye geneli için açıklanacak enflasyonun da düşük geleceği sinyalini verdi. Beklenti anketleri haziran enflasyonunun %15,7’ye gerileyeceği yönünde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul'da, haziranda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı. İstanbul için açıklanan enflasyon verileri Haziran’da Türkiye genelinde de enflasyon oranlarında düşüş olacağını gösterdi.

Uzmanlar, yarın açıklanacak olan enflasyon verilerinin TÜFE’de en az 3 puan aşağıya çekileceğini öngördüklerini dile getirdi. Piyasa uzmanlarıyla yapılan anketlerde de Haziran ayında TÜFE’nin aylık yüzde 0.08, yıllık bazda ise yüzde 15.25 olması beklentisi ağırlık kazandı. Enflasyon Mayıs'ta aylık yüzde 0.95 artarken, yıllık bazda yüzde 19.5'ten yüzde 18.71'e gerilemişti.

Temel tüketimde düşüş dikkat çekti

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Haziran 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 17,67 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 22,95 yükseldi. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 16,62, toptan fiyatlarda yüzde 19,31 yükseliş yaşandı.

Perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya kıyasla ev eşyasında yüzde 2,58, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 0,79, giyimde yüzde 0,11, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,01 artış yaşandı. Bu dönemde perakende fiyatlar, gıdada yüzde 2,28, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,51 ve konutta ise yüzde 0,39 azaldı.

  • İSTANBUL’DA ÜFE DE DÜŞTÜ
  • İstanbul genelinde açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerinde toptan fiyat enflasyonu da ara mallarda düşüş gösterdi. Toptan fiyatlar mensucatta yüzde 0,64, inşaatta yüzde 0,61 artarken, gıdada yüzde 2,93, işlenmemiş maddelerde yüzde 2,61, kimyevi maddelerde yüzde 2,42, madenlerde yüzde 2,27, yakacak ve enerji maddelerinde ise yüzde 0,25 geriledi.

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