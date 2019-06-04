Enflasyonda düşüş başladı

Enflasyon mayıs ayında gıda fiyatlarında yaşanan düşüşün desteğiyle aylık bazda yüzde 1.3 artış beklentisinin altında yüzde 0.95 yükselirken gösterirken, yıllık enflasyon da yüzde 19.5’ten yüzde 18.71’e geriledi. Enflasyonda gıda kalemi, yeni mevsim ürünlerinin tezgahlara girmesiyle birlikte ilk kez geriledi ve bu da aylık bazda enflasyonun beklenenden daha az artmasını sağladı. Bankacılar ise iç talebin zayıf olmasının çekirdek enflasyonda olumlu eğilim sağladığına dikkat çekiyor.

Garanti Yatırım tarafından yayımlanan notta “Enflasyonun beklentilerin altında kalması, düşüş eğiliminin sürmesi ve gıda fiyatlarındaki sınırlı normalleşme enflasyon görünümü için olumlu” görüşüne yer verildi. Bununla birlikte enflasyondaki düşüş sonrası Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerini erkene çekeceği beklentileri yükseldi.

AĞUSTOSTAN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı mayıs verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay aylık bazda yüzde 0,95 artış gösterdi. Yıllık enflasyon da tüketici fiyatlarında yüzde 18,71 oldu. Yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 20.35’e, şubatta yüzde 19.67’ye geriledikten sonra martta yüzde 19.71, nisanda ise yüzde 19.5 olmuştu. Mayısta da düşüş sürerken yıllık enflasyon bu ay Ağustos 2018 sonrası en düşük seviyeye geriledi.

EV EŞYASI UCUZLADI

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,58 ile ev eşyası oldu. Endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %1.18 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. TÜİK verilerinin ayrıntılarına bakıldığında aylık en yüksek artış yüzde 8.88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu. Giyim ve ayakkabıda yüzde 4.09, ulaştırmada yüzde 2.18, eğlence ve kültürde yüzde 1.86 ve lokanta ve otellerde yüzde 1.61 artış gerçekleşti.

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ÜRETİCİ FİYATLARI DA SON 10 AYIN EN İYİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,67, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,85 yükseldi. Böylece yıllık bazdaki yüzde 28,71’lik Yİ-ÜFE, Temmuz 2018’deki yüzde 25’lik seviyesinden sonra başlayan artış seyrinin ardından son 10 ayın en düşük verisine geriledi. Yİ-ÜFE mayısta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,87, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,87, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 1 artarken, su temini sektöründe yüzde 2,51 düşüş gösterdi.

En çok biberin fiyatı azaldı

Tüketici fiyatları bazında mayısta bir önceki aya göre en fazla fiyat düşüşü yüzde 54,56 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 45,42 ile kuru soğan, yüzde 33,30 ile salatalık, yüzde 32,53 ile kabak, yüzde 27,97 ile taze fasulye, yüzde 14,88 ile patates ve yüzde 7,51 ile yumurta izledi. TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları bazında mayısta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı ise yüzde 24,68 ile yer fıstığında oldu. Fiyat artışında yer fıstığını, yüzde 24,34 ile limon, yüzde 20,76 ile umreye gidiş, yüzde 18,91 ile havuç ve yüzde 15,82 ile tavuk eti ücreti izledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Cari açık tarih oluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mayıs ihracatının yüzde 11,46 artışla 16,8 milyar dolara ulaşarak aylık ihracat rekorunu kırmasını da değerlendirdi. Twitter hesabından açıklama yayımlayan Bakan Albayrak, şunları aktardı: “İnşaallah Haziran’da, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız.”

Yıl sonu hedefi tutacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜİK’in mayıs ayına ilişkin söz konusu enflasyon verilerini, “İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız” şeklinde değerlendirdi. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarıyla ilgili bir paylaşım yaparak, “Bugün (dün) açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız” ifadelerini kullandı.