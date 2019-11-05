Enflasyonda son üç yılın en düşüğü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,17 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8,55, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 1,7 oldu.

İşte fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler

ÜÇ YILIN EN DÜŞÜK RAKAMI

Böylece TÜFE'de Aralık 2016'daki 8,53'lük artıştan sonra yıllık enflasyonda en düşük artış oranı gerçekleşti. Yaklaşık üç yıllık aradan sonra kaydedilen yüzde 8,55, tüketici enflasyonunda bu yıl görülebilecek en düşük rakam olarak kayıtlara geçti. Tüketici enflasyonunun son yıllardaki en yüksek oranı Ekim 2018’de yüzde 25,24 olarak görülmüştü. Tüketici fiyatlarının bir yıl içinde yüzde 25,24’ten yüzde 8,55’e kadar gerilemesinde, TL’nin kurlar karşısındaki direnişini sürdürmesi ve üretici maliyetlerinin yükselmemesi etkili oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'e göre yüzde 6,71, geçen yılın ekim ayına göre de yüzde 1,7 arttı.

GİYİK VE KONUTTAKİ ARTIŞ GIDAYI SOLLADI

Ana harcama grupları itibarıyla ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,7 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, konutta yüzde 3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,65, haberleşmede yüzde 1,43 ve ulaştırmada yüzde 1,17 artış gerçekleşti. Ekimde ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren tek grup yüzde 0,59 ile eğlence ve kültür oldu. Geçen ay endeks sepetinde bulunan 418 maddeden 33'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289'unun ortalama fiyatlarında artış, 96'sının ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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ÜRETİCİNİN MALİYET İYİCE YÜKÜ HAFİFLEDİ

Ekim ayı verilerinde dikkat çeken en önemli unsurlarından biri de üretici maliyetlerindeki yükün iyice hafiflemesi oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,17, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,71 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 yükseldi. Geçen ay bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 9,59 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 2,62 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 2,47 ile tütün ürünlerinde görüldü. Buna karşılık söz konusu dönemde ana metaller yüzde 2,21, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 1,26, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüze 0,34 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Atılan adımların meyvesi

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız” dedi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ekim ayı rakamlarıyla TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yılsonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte de “Para ve maliye politikalarının güçlü eş güdümüyle ana mücadele alanlarının başında gelen enflasyonda 2019 yılının eylül ve ekim aylarında ulaşılan seviyeler, ekonomide dengelenme sürecinin başarılı birer örneğini oluşturmaya devam ediyor” ifadesi yer aldı. İnfografike göre, ekimde yıllık TÜFE'de Aralık 2016'dan, yıllık ÜFE'de Nisan 2013'ten beri en düşük seviye yakalandı. REKLAM