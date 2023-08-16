Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu

Toplu sözleşmede belirlenecek olası zam oranlarına göre ocak ayındaki memur ve emekli maaşlarına zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Hükümetin toplu sözleşme zammı teklifi ocak ayı için yüzde 20 olarak revize edilirse memur maaş zammı enflasyon farkıyla yüzde 49.3 olacak. Bu durumda ise aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 32.871 TL olacak.