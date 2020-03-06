EPDK Başkanı Yılmaz yemin etti

Emekli maaşı 2 bin 500 TL üzerinde olup maaşını TEB’e taşıyarak bin 250 TL almaya hak kazanan emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katarak toplam 2 bin 750 TL’ye varan promosyondan yararlanma imkanına sahip olacak. Ayrıca TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilerine de kişi başına 150 TL, toplamda bin 500TL’ye varan ödeme yapıyor. Böylece, emekli maaşı 2 bin 500 TL üzerinde olup maaşını TEB’e taşıyarak bin 250 TL almaya hak kazanan emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katarak toplam 2 bin 750 TL’ye varan promosyondan yararlanma imkanına sahip olacak.