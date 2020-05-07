EPDK doğalgaz faturalarının iptalini istedi

Koronavirüs salgınıyla birlikte fatura okumalarına ilişkin yeni karar alınmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun aldığı kararla kıyasen faturalandırılma yapılacaktı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İGDAŞ kıyasen fatura göndermeme kararı aldı. Havaların sıcak gitmesine rağmen de faturalar yüksek gelince vatandaşlar tepki gösterdi.

EKONOMİ EPDK'dan İGDAŞ'a yüksek fatura soruşturması

Gelen tepkiler üzerine dün açıklama yapan BDDK Bakşanı Başkanı Mustafa Yılmaz, “Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma açtık. Gerekeni yapacağız.” şeklinde tepki göstermişti.

Hatalarını telafi etmeliler

EPDK, bugün İGDAŞ’a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Şimdi İGDAŞ’tan bu hatayı telafi etmesini bekliyoruz.” dedi.