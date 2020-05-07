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Ekonomi EPDK doğalgaz faturalarının iptalini istedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EPDK doğalgaz faturalarının iptalini istedi

İstanbul’da ikamet eden doğalgaz abonelerine gelen yüksek faturalara tepki yağmış, binlerce şikayet üstüne yetkililer harekete geçmişti. Yapılan incelemelerin ardından dağıtım şirketi İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit edilmişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İGDAŞ’a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi.

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Koronavirüs salgınıyla birlikte fatura okumalarına ilişkin yeni karar alınmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun aldığı kararla kıyasen faturalandırılma yapılacaktı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İGDAŞ kıyasen fatura göndermeme kararı aldı. Havaların sıcak gitmesine rağmen de faturalar yüksek gelince vatandaşlar tepki gösterdi.

EPDK'dan İGDAŞ'a yüksek fatura soruşturması
EKONOMİ
EPDK'dan İGDAŞ'a yüksek fatura soruşturması

Gelen tepkiler üzerine dün açıklama yapan BDDK Bakşanı Başkanı Mustafa Yılmaz, “Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma açtık. Gerekeni yapacağız.” şeklinde tepki göstermişti.

Hatalarını telafi etmeliler

EPDK, bugün İGDAŞ’a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Şimdi İGDAŞ’tan bu hatayı telafi etmesini bekliyoruz.” dedi.

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