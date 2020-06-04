Benzin ve motorinde ilginç tablo: Kimi ilde indirim 40 kuruşu aştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun akaryakıt dağıtım şirketleriyle yaptığı görüşme sonrası alınan indirim kararı pompa fiyatlarına yansımaya başladı.

Söz konusu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız şekilde, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılacak.

İNDİRİM KARARI SONRASI İLGİNÇ TABLO

yenisafak.com'un edindiği bilgiye göre dün alınan karar sonrası benzin ve motorinde yapılacak indirim noktasında ortaya ilginç bir tablo çıktı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz indirimin 17-25 kuruş arasında olacağını belirtirken kimi ilde söz konusu indirim oranı 40 kuruşu aştı.

ÜÇ BÜYÜK İLDE İNDİRİM ORANLARI

Dün gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyan indirimler benzin tarafında İstanbul ve İzmir'de 27 kuruşa kadar çıkarken, motorinde ise bu rakam 25 kuruşu buldu. Ankara'da ise söz konusu indirimler yine akaryakıt firmasına göre değişmekle beraber motorinde 22 kuruş, benzinde ise 20 kuruşa kadar çıktı.



İndirimlerin pompa fiyatlarına yansımasıyla İstanbul ve İzmir'de benzinin litre fiyatı kimi bayilerde 5,58 liradan 5 lira 31 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise 6,01 liradan 5 lira 76 kuruşa kadar geriledi.

EN YÜKSEK İNDİRİM HAKKARİ'DE

EPDK'nın kararı sonrası pompa fiyatlarına en yüksek indirim motorinde 41 kuruş, benzinde ise 30 kuruş ile Hakkari'de oldu.

Hakkari'nin yanı sıra indirimin pompa fiyatlarına en düşük yansıtıldığı il ise Edirne oldu. Edirne'de motorine 18 kuruş, benzine ise 8 kuruş indirim yapıldı.

En yüksek indirimin olduğu Hakkari'de benzinin litre fiyatı 5,49'a, motorinin litre fiyatı ise 5 lira 90 kuruş seviyesine kadar indi.