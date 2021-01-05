Erdemir'den 340 milyon dolarlık satın alma

Uluslararası dev şirketlerin ilgi alanında olan Kümaş, dünya kriptokristal manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sine tek başına sahip ve alanında dünyada ilk 10’da yer alıyor.

OYAK, bu satın alma hamlesiyle demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerinde dikey entegrasyonu sağlayarak, maliyet kontrolü ve verimlilik elde edecek.

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem “Ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz eden bu değeri bünyemize katarak, zengin rezerv ve hammadde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilerimize hammadde tedariki anlamında fırsatlar yaratılması hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşımış olduk” dedi. Milli ekonomiye katkı sağlayacak, uluslararası platformda ülkemizi güçlü konuma taşıyacak hamlelerde bulunan OYAK, 2021’in ilk stratejik yatırımını gerçekleştirdi. OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir, nitelikli manyezit cevher sektörünün dünyada en büyük maden işletmecisi, refrakter sektörünün Türkiye pazar lideri Kümaş Manyezit’i satın alma anlaşmasını imzaladı.

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KAP’a yapılan açıklamada, Kümaş Manyezit’in tamamını 340 milyon ABD dolara bünyesine katan Erdemir, yasal onayların ardından hisse devrini gerçekleştirecek.

Erdem: “Hem hammadde tedariki hem ihracat potansiyeli”

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, Kümaş Manyezit’in satın alma anlaşmasıyla ilgili olarak Türkiye’nin zengin ve kıymetli manyezit kaynaklarının verimli kullanılması, bu varlıklardan sürdürülebilir getiri elde edilmesi, ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve kaynakların uluslararası entegrasyon için kullanılması hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

Erdem, satın almayla ilgili şunları söyledi:

“Ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz eden bu değeri OYAK bünyesine katarak, demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerimize entegrasyon sağlamış olduk. Zengin rezerv ve hammadde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilerimize hammadde tedariki anlamında fırsatlar yaratılması hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşıdık.”

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