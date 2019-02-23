Ekonomi Erdoğan müjdesini vermişti 400 bin ton elma alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elma tanzimi hayata geçiriliyor

Erdoğan müjdesini vermişti: 400 bin ton elma alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Isparta mitinginde elma tanzimi açıklamasının ardından harekete geçildi. Isparta’da depolarda bekleyen 400 bin ton elma, üreticiden kilosu 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 10 kuruş arasında alınarak ülke genelinde tüketiciye uygun fiyatla satılacak.

Haber Merkezi IHA
Elma tanzimi hayata geçiriliyor
Elma tanzimi hayata geçiriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Isparta’da verdiği elma tanzimi talimatı sonrası harekete geçildi.
Elmalar, İstanbul ve Ankara’daki tanzim satış noktalarında satılmak üzere üreticiden kilosu 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 10 kuruş arasında kaliteye göre satın alınacak.

UYGUN FİYATLA SATILACAK

TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, gerekli anlaşmanın sağlandığını ve elma alımlarının kısa süre içinde başlayacağını açıkladı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Isparta ziyaretinde elmaya ihracat teşviki verilmesi talebinin de iletildiği, konunun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ulaştırıldığı öğrenildi.

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