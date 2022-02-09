Ekonomi Erdoğan talimatı verdi Cemevleri ile dernek ve vakıflar ticarethane statüsünden çıkarılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erdoğan talimatı verdi: Cemevleri ile dernek ve vakıflar ticarethane statüsünden çıkarılacak

Son zamanlarda gelen yüksek elektrik faturaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, cemevlerinin, dernek ve vakıfların ticarethane statüsünden çıkartılacağı, dar gelirli vatandaş ile ticari işletmeleri rahatlatacak bir çalışma üzerinde çalışıyor.

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Haber Merkezi İHA
Erdoğan talimatı verdi: Cemevleri ile dernek ve vakıflar ticarethane statüsünden çıkarılacak
Foto/arşiv

Ticari işletmeler ile cemevleri başta olmak üzere dernek ve vakıfların elektrik yükünü hafifletmek üzere yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Son zamanlarda gelen yüksek elektrik faturaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, cemevlerinin, dernek ve vakıfların ticarethane statüsünden çıkartılacağı, dar gelirli vatandaş ile ticari işletmeleri rahatlatacak bir çalışma üzerinde çalışıyor.

Düzenlemede son aşamaya gelindiği ve 10 gün içerisinde kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

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