Erdoğan'dan çiftçilere 3.7 milyar liralık müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de düzenlenen Çiftçi Buluşması'nda çiftçilere hitap etti. tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik bu zamana kadar yapılan yatırımlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni destek ödemelerinin de müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Tarım Kredi Kooperatifleri gönüllü katılım ile çiftçilerimize hizmet veriyor. Tarım Kredi Kooperatifleri tanzim satış noktalarının ana tedarikçisidir.

İLK 2 AYDA 5 MİLYAR LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ

Hükümet olarak çiftçilerimizi desteklemek için her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz. Yılın ilk 2 ayında çiftçilere 5 milyar liralık destekleme ödemesi yaptık.

MART AYI İÇİN 3.7 MİLYAR LİRALIK MÜJDE

Mart ayında yapılacak desteklerin müjdesini paylaşmak istiyorum. Alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteğinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitkileri desteklerinde 80 milyon lira, sulama elektriği tohum gibi hususlarda 148 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız.

Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız.

6.1 MİLYON HEKTAR ARAZİ TOPLULAŞTIRILDI

Tarımdaki konumumuzu daha da güçlendirmek için pek çok çalışma yapıyoruz. Biri de arazi toplulaştırmasıdır. Geçtiğimiz 10 yılda 6,1 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamladık.

48 bine yakın genç çiftçimizi 1.5 milyar liraya yakın destekledik. Tarım arazilerinin mirasla bölünmesinin önüne geçiyoruz. 1 milyon hektarlık arazinin bölünmesini engelledik.

Geçtiğimiz yıl çiftçilerimize Ziraat Bankası aracılığıyla 32 milyar lira kredi kullandırdık. Benim çiftçim güvenilirdir, aldığı krediyi yüzde 98-99 öder. Bitkisel üretimimizin toplamda 110 milyon tona ulaşması tarıma verdiğimiz desteğin karşılığını aldığımızın işaretidir.

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300 OVA İÇİN SİT KARARI

Her tarım alanına beton yığını dikersek bu vatana ihanet ederiz. Halen 250 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız. Bu sayıyı yakında 300'e çıkarıyoruz. Buralar sadece tarım yapılan yerler olarak kalacak."

Türkiye tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.

Hiç kimsenin ne üreticimizin ne de tüketicimizin ekmeğine göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Bunu bir milli güvenlik sorunu olarak görüp ona göre müdahale ediyoruz.

GAP'TAN 6.3 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Sadece GAP kapsamındaki sulamaların ülkemize katkısı 2.2 milyar dolar, enerji katkısı 4 milyar dolar içme suyu tarafındaki katkısı ise 500 milyon dolardır.

ET FİYATLARINDA İSTEDİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ

Bunca gayretlere rağmen istediğimiz fiyattan et satamadığımızı itiraf etmek istiyorum. Kırmızı et üretimimiz 1 milyon 118 bin tona, tavuk eti üretimimiz 2 milyon 156 bin tona yükseldi. Daha da yükseleceğiz.

Hayvancılığın önemli bir göstergesi olan süt üretiminde 22.1 milyon tona ulaşmış durumdayız

Ülkemizde kişi başına süt tüketimi 122 litreden 258 litreye ulaştı. Kırmızı et tüketimi 15 kiloya çıktı. Tüketimimiz üretimimizden daha fazla artmıştır. Hayvancılıkta özellikle yem ve gübrede yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Her iki üründen de ham madde tarafında dışa bağımlılık söz konusudur. Bu tarafta ithalatçı değil ihracatçı olmalıyız.

Buğday ve yem bitkilerini her yerde diğer ürünleri ise belli alanlarda destekleyerek tarım sektörünü şaha kaldıracağız.Damızlık üretimini teşvikle işe başladık.

İnşallah ülkemiz büyüdükçe bu rakamlar 3'e, 5'e katlanacaktır. Geçtiğimiz 17 yılda ülkemizi 3.5 kat büyüttük.

IMF'E BORCUMUZU SIFIRLADIK

Ülke ve millet olarak ne zaman hedeflerimize yaklaşsak birileri oyunları devreye alıyor. Göreve geldiğimizde IMF'ye 23.5 milyar dolar borcumuz vardı. Biz bunu sıfırlayıp o defteri kapattık. 2002 yılında Merkez Bankası'nın rezervi 27.5 milyar dolardı. Şimdi bu rakam 100 milyar dolara gelmiş durumda. Daha da güçleneceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız.

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