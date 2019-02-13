Ekonomi Ergazın hedefi yüzde 20 büyümek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ergaz’ın hedefi yüzde 20 büyümek

Enerji sektörünün güçlü kuruluşu Ergaz & Bluepet şubat toplantısını Kocaeli’nde gerçekleştirdi. Toplantıya Ergaz & Bluepet Genel Müdürü Abubekir Yağız, Genel Müdür Yardımcıları Ömer Yağız ile satış sorumluları katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abubekir Yağız
Abubekir Yağız

Abubekir Yağız, “Enerji sektöründe ülkemizin en güçlü firmalarından biriyiz. Satış performansımızı artırmak için daha fazla risk alacağız, cesur olacağız ve sürekli yeni hedefler belirleyeceğiz. Başarısızlıkların sizi yenmesine izin vermeyin” şeklinde konuştu.

60 BİN TON YAKIT SATACAK

  • 2019 yılında Ergaz olarak yüzde 20 satış artışı ve Bluepet olarak 60 bin ton yıllık satış beklediklerini belirten Yağız şunları kaydetti: “Yetkili mercilerden bu noktada kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini bekliyoruz. Akaryakıtta KDV kaçağını önlemek için KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi , indirilen kısmın ÖTV ‘ye eklenmesi uygun bir çözüm olacaktır.”

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