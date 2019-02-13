Ergaz’ın hedefi yüzde 20 büyümek

Abubekir Yağız, “Enerji sektöründe ülkemizin en güçlü firmalarından biriyiz. Satış performansımızı artırmak için daha fazla risk alacağız, cesur olacağız ve sürekli yeni hedefler belirleyeceğiz. Başarısızlıkların sizi yenmesine izin vermeyin” şeklinde konuştu.
60 BİN TON YAKIT SATACAK
- 2019 yılında Ergaz olarak yüzde 20 satış artışı ve Bluepet olarak 60 bin ton yıllık satış beklediklerini belirten Yağız şunları kaydetti: “Yetkili mercilerden bu noktada kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini bekliyoruz. Akaryakıtta KDV kaçağını önlemek için KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi , indirilen kısmın ÖTV ‘ye eklenmesi uygun bir çözüm olacaktır.”