Ekonomi Erişilebilirlik Belgesi olan özel bakım merkezlerine ilave teşvik verilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erişilebilirlik Belgesi olan özel bakım merkezlerine 'ilave teşvik' verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, Bakım Hizmetleri Kalite Standartları (BHKS) ölçeklemesinde standart karşılama yüzdesi 50 ve üzeri olan ile Erişilebilirlik Belgesi bulunan merkezlere, bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için her ay ilave teşvik verilebilecek.

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Haber Merkezi AA
Erişilebilirlik Belgesi olan özel bakım merkezlerine ilave teşvik verilecek
Merkezlere "Erişilebilirlik Belgesi" alabilmeleri için 1 yıl süre tanındı.

İki Bakanlık tarafından hazırlanan "Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, merkezlerde bakılan engelli bireylere yönelik bakım kalitesinin daha fazla artırılması amacıyla çalıştırılması zorunlu personel sayısına ek olarak her 10 engelli birey için ilave bir personel çalıştırılabilecek.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan BHKS ölçeklemesinde standart karşılama yüzdesi 50 ve üzeri olan ile Erişilebilirlik Belgesi bulunan merkezlere, bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için her ay ilave teşvik verilebilecek.

İki net asgari ücrete kadar teşvik

Ayrıca yönetmelikte belirtilen personel çalıştırma koşulunu sağlayan merkezler de koşulu sağladığı aya ilişkin bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için ilave teşvikten yararlanabilecek.

Merkezlere bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun Ek 7'nci maddesine göre ödenen bakım ücreti ile bu madde kapsamında ödenen teşvik ücretlerinin toplamı hiçbir suretle iki net asgari ücret tutarını geçemeyecek. Bununla ilgili gerekli düzenleme, Bakanlık tarafından yapılacak.

Merkezlere "Erişilebilirlik Belgesi" alabilmeleri için 1 yıl süre

Özel Bakım Merkezlerine BHKS ölçeklemesine uyum sağlamak ve Erişilebilirlik Belgesi almak üzere yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 1 yıl süre tanındı.

Bu süreye kadar merkezlere ilave teşvik ödemesi verilebilecek.

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İhtiyaç sahiplerine yönelik hazırlanan Aile Destek paketi kapsamında verilen destek ödemelerinin 12 ay boyunca yatırılması planlanıyor. Aile Destek programı hakkında detaylar gelen son açıklamalar ile birlikte netlik kazandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık son olarak yaptığı açıklamada çalışanlar ve emeklilerin de programa başvuru yapabileceğini duyurdu. 450 - 600 TL arasında değişen tutarlar ile düzenli olarak ödenecek olan destek paketinin başvuru şartları, ödeme tarihleri ve başvurunun hangi platform üzerinden yapılacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...


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