Erzurum Şeker’de yeni sezon

Erzurum Şeker Fabrikası, yeni kampanya dönemini törenle başlattı. Şekerpancarı kabul törenine Albayraklar Erzurum Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Albayrak, Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, Albayrak Holding Danışmanı Mehmet Koca ile fabrika çalışanları ve bölgedeki çiftçi birliklerinin temsilcileri katıldı.

 Albayraklar Erzurum Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Albayrak, yeni sezonun bölgedeki pancar üreticisine ve fabrika çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

1964 ÜRETİCİ İLE SÖZLEŞME YAPILDI

Fabrika Müdürü Necate Karavaizoğlu ise bu sene Erzurum Şeker Fabrikası’na bağlı 6 bölgede toplam 61 köyde 1964 pancar üreticisi ile sözleşme yapıldığını söyledi. 58 bin 500 dekar alanda pancar ekimi yapılması sağlandığını belirten Karavaizoğlu, “2018 kampanya döneminde 250 bin ton pancar işlenerek, dönem sonuna kadar 37 bin 500 ton kristal şeker, yan ürün olarak 87 bin 500 ton yaş küspe ve 10 bin ton melas üretilmesi hedefleniyor” dedi. 2019’da 250 bin ton olan pancar üretim hedefini 350 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Karavaizoğlu, şöyle devam etti: "1964 çiftçi ailesinin pancarını alarak, randıman ve şeker kalitesi yönünden Türkiye'nin en kaliteli pancarını üreten Erzurum Şeker Fabrikası'nda İşlenecek” dedi.