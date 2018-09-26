Ekonomi Erzurum Şekerdeyeni sezon
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erzurum Şeker’de yeni sezon

Albayraklar Erzurum Şeker Fabrikası yeni sezonu başlattı. 61 köyden 1964 pancar üreticisiyle sözleşme yaptıklarını belirten fabrikanın Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, “2018 kampanya döneminde 250 bin ton pancarın işlenerek, dönem sonuna kadar 37 bin 500 ton kristal şeker elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kampanya döneminde 250 bin ton pancar işleyecek
Kampanya döneminde 250 bin ton pancar işleyecek

Erzurum Şeker Fabrikası, yeni kampanya dönemini törenle başlattı. Şekerpancarı kabul törenine Albayraklar Erzurum Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Albayrak, Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, Albayrak Holding Danışmanı Mehmet Koca ile fabrika çalışanları ve bölgedeki çiftçi birliklerinin temsilcileri katıldı.

 Albayraklar Erzurum Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Albayrak, yeni sezonun bölgedeki pancar üreticisine ve fabrika çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

1964 ÜRETİCİ İLE SÖZLEŞME YAPILDI

Fabrika Müdürü Necate Karavaizoğlu ise bu sene Erzurum Şeker Fabrikası’na bağlı 6 bölgede toplam 61 köyde 1964 pancar üreticisi ile sözleşme yapıldığını söyledi. 58 bin 500 dekar alanda pancar ekimi yapılması sağlandığını belirten Karavaizoğlu, “2018 kampanya döneminde 250 bin ton pancar işlenerek, dönem sonuna kadar 37 bin 500 ton kristal şeker, yan ürün olarak 87 bin 500 ton yaş küspe ve 10 bin ton melas üretilmesi hedefleniyor” dedi. 2019’da 250 bin ton olan pancar üretim hedefini 350 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Karavaizoğlu, şöyle devam etti: "1964 çiftçi ailesinin pancarını alarak, randıman ve şeker kalitesi yönünden Türkiye'nin en kaliteli pancarını üreten Erzurum Şeker Fabrikası'nda İşlenecek” dedi.

  • Özelleştirme ile birlikte teknolojik ve kurumsal yenilikler yaparak en kısa sürede hayata gerçeceklerini de belirten Karavaizoğlu, “Gelişen ve değişen dünya şartları doğrultusunda, tüm gıda mevzuatı ve dünya standartlarına uygun gıda yatırımları planlanmış ve yürürlüğe konmuştur” dedi.

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Patlamanın ardından yangın çıktı, müdahale ediliyor.
Suriye'deniki paket daha

Suriye'deniki paket daha

​Afrin'de 2 askerimizi şehit eden 2 terörist Suriye'de yakalandı.
BM'nin nabzı durdu

BM'nin nabzı durdu

Erdoğan 'Birleşmiş Milletler' çağrısı yaptı.
Haddini aştı

Haddini aştı

Trump, Venezuela ordusunu darbeye çağırdı.
Zehir satanlaragöz açtırmayacak

Zehir satanlaragöz açtırmayacak

​İçişleri Bakanlığı hayata geçecek projeyi tanıttı.
Fırsatçılar iş başında

Fırsatçılar iş başında

Fiyatı son iki ay içerisinde 35 lira artış gösterdi.
Günlük 75 lira

Günlük 75 lira

Milyonlarca genci yakından ilgilendiren açıklama.
Her şeyi itiraf etti

Her şeyi itiraf etti

​Adnan Oktar'ın 30 yıllık kara kutusu çözüldü.

'Bu yanlıştan dönün'

'Bu yanlıştan dönün'

Bakan özel sektöre sitem edip çağrıda bulundu.
Affın matematiğihukukçuları böldü

Affın matematiğihukukçuları böldü

​MHP'nin af yasa teklifi yeni bir tartışma başlattı.
Yüzsüzlük!

Yüzsüzlük!

​Kaçak elektrik denetimi yapan ekibe linç girişimi.
Babasına benzetti

Babasına benzetti

Malcolm X'in kızından Erdoğan vurgusu.
Erdoğan için hazırlanıyorlar

Erdoğan için hazırlanıyorlar

​Almanya Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem veriyor.
Gezi parasını saklamış

Gezi parasını saklamış

​ABD, FETÖ firarisi Kemal Öksüz hakkında iddianame hazırladı.
Metrobüsler çarpıştı

Metrobüsler çarpıştı

Çarpışmanın ardından bazı yolcular yaralandı.
12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

Raftaki 53 liralık fiyat farkı üreticiyi isyan ettirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.