Erzurum ve Erzincan'da tarımsal dönüşüm: 60 bin tonluk pancar hasadı bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Sivas bölgelerindeki çiftçilere önderlik ederek şeker pancarı ekimi, yetiştirilmesi ve hasadı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapan Mezra Ziraat AŞ, 2018 yılında 4 bin dekarla başladığı üretime bugün 12 bin 500 dekarla devam ediyor. Bu üretim miktarıyla Erzurum Şeker Fabrikası'nın ham madde ihtiyacının %10-12'lik kısmını karşıladıklarını ifade eden Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir, “Mezra Ziraat olarak, 2022 üretim sezonunda 8 bin dekarlık ekim alanı ile yaklaşık 40 bin ton pancar üretimi gerçekleştirdik. 2023 yılında ise ekim alanımızı 12 bin 500 dekara ulaştırdık. Aralık ayı itibariyle bu yılki hasadımızı 60 bin ton civarı bekliyoruz. 2024'te ekim yapacağımız toplam alan 18 bin dekara ulaşacak” dedi.