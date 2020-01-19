Esas olan vatandaşa hizmet

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, vatandaşın bütçe rehberini yayınladı. 2020 vatandaşın bütçe rehberinde vatandaşa hizmeti esas alan bir bütçe olduğu belirtilerek, bütçedeki kaynakların, büyük ölçüde vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin karşılanmasında kullanılacağı ifade edildi.

BÜTÇEYE 3D YAKLAŞIMI

2020 yılı bütçesinin ekonomide öngörülen “dengelenme, disiplin ve değişim” yaklaşımına uygun olarak hazırlandığına vurgu yapılarak, “Dengelenme çerçevesinde elde edilen kazanımların korunması ve geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyüme ile adaletli paylaşımın kalıcı olarak tesisi bütçenin temel amacıdır. Bütçenin sağlam ve sürdürülebilir gelirlere dayanması, toplanan gelirlerin ise vatandaşlara hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılması temel öncelik olacaktır” denildi.

VATANTAŞIN REHBERINDE YER ALANLAR

Sağlıktan eğitime, sosyal yardımlardan Ar-Ge’ye kadar pek çok başlıkta hazırlanan vatandaşın bütçe rehberinde şunlara yer verildi: “Evde sağlık hizmetleri bu yıl da devam edecek. 2020 yılında ulaşılması hedeflenen hasta sayısı 450 bin. Erken teşhis taramalarıyla bu yıl 8 milyon insana ulaşılması hedeflenirken; aşılama çalışmaları için ise 1,1 milyar kaynak ayrıldı.”

ÖDEME GÜCÜ OLMAYANA DESTEK

Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık pirim giderlerinin karşılanması için sağlık desteği miktarı 13,4 milyar lira olurken; ekonomik yoksunluk içinde olan çocuklara aileleri yanında yetişme imkanı sağlayan sosyal ve ekonomik destek için 1,6 milyar lira kaynak ayrıldı. Öğrencilere 26,4 milyar lira ayni ve nakdi olarak destek sağlandı. Bu yıl taşımalı eğitim ve yemek yardımı miktarı 4,5 milyar lira olurken; bu yıl 1 milyon 315 bin öğrencinin bu yardımdan faydalanması bekleniyor.

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174 UÇUŞ ANLAŞMASI

2019 yılında 27 bin 181 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 2020 yılı sonunda 27 bin 901 km olması bekleniyor. Dış hatlarda 2019 yılı Ekim ayı itibarıyla 326 noktaya uçuş yapılırken; 2020 yılında 335 noktaya uçuş yapılması hedefleniyor. 2019 yılında 173 olan uçuş anlaşmasının 2020 yılında 174 olması planlanıyor. 2019 yılında 12 bin 803 kilometre olan demiryolu hattının 2020 yılında 13 bin 836 kilometre olması hedefleniyor.

TARIM DESTEKLERİ ARTARAK SÜRECEK

Tarımsal destek programlarının 6,6 milyar lirası hayvancılık destekleri, 3,2 milyar lirası yağlı tohumlu bitkilere prim desteği, 1,4 milyar lirası kırsal kalkınma destekleri, 2 milyar lirası hububat prim desteği, 900 milyon lirası gübre desteği, 3,1 milyar lirası mazot desteği, 899 milyon lirası fındık alan bazlı gelir desteği, 1,1 milyar lirası tarım ürünleri sigortası desteği, 182 milyon lirası çay primi desteği ve 2,2 milyar lirası diğer tarımsal destekleme hizmetleri için ayrıldı. 2020 yılında mazot desteği olarak çiftçiler tarafından kullanılan mazotun maliyetinin yarısı karşılanmaya devam edilecek.

BES’E 5,1 MİLYAR LİRA KAYNAK

2019 yılında 6,87 milyon kişinin katıldığı Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında devlet katkısı tutarı için bu yıl 5,1 milyar lira kaynak ayrıldı. 2020 yılı bütçesinde AR-GE harcamalarına 5,5 milyar lira kaynak ayrıldı. Şuan toplam 85 teknoparklarda faaliyet gösteren 5 bin 500 firmanın ihracat geliri 4,5 milyar dolara, satış gelirleri de 84 milyar liraya ulaştı. Bu arada Limanlarda 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla 443 milyon ton yük elleçlenirken; bu miktarın bu yıl 511 milyon tona ulaşması bekleniyor.