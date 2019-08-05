Ekonomi Eşinin iflası üzerine girişimci oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eşinin iflası üzerine girişimci oldu

Gaziantep'te yaşayan ve eşinin iflası nedeniyle zor günler geçiren ev kadını Akdulum, evinde çocukları için yaptığı, Güneydoğu Anadolu mutfağının eşsiz lezzeti mumbar dolmasını iş fırsatına çevirdi. Yaklaşık 3 yıl önce haftada bir kiloyla başladığı mumbar dolması satışını günlük 100 kilograma çıkaran Akdulum, "Mumbarcı Hattuç Bacı" ismiyle hem girişimci oldu hem de eşiyle beraber yemek sektöründe yeni bir hayatı araladı.

Haber Merkezi AA
Eşinin iflası nedeniyle başladı, girişimci oldu.
Eşinin iflası nedeniyle başladı, girişimci oldu.

Gaziantep'te yaşayan ve eşinin iflası nedeniyle zor günler geçiren 54 yaşındaki ev kadını Hatice Akdulum, evinde çocukları için yaptığı, Güneydoğu Anadolu mutfağının yöresel lezzeti mumbar dolmasını iş fırsatına çevirdi.

Yaklaşık 3 yıl önce haftada bir kiloyla başladığı mumbar dolması satışında günlük 100 kilograma kadar çıkan Akdulum, "Mumbarcı Hattuç Bacı" ismiyle sosyal medyadan Türkiye'nin dört bir yanına mumbar gönderiyor.

  • Akdulum, pazar günleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesince ev kadınları için açılan yöresel ürün pazarında da mumbar satıyor.

AA
Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak marka patenti de alan Hatice Akdulum, yaptığı açıklamada, esnaf olan eşinin yaklaşık 4 yıl önce iflas ettiğini, zor günler yaşadıkları dönemde kendisinin de sürekli aile bütçesine katkı sağlayabilmek için neler yapabileceğini araştırdığını söyledi.

"İnsan isterse başarırmış"

Elinden dikiş, nakış işleri geldiği için evde terzilik yapmayı düşündüğünü anlatan Akdulum, şöyle devam etti:

"O sırada oğlum gelip 'Anne, arkadaşım kokoreç dükkanı açtı, orada mumbar da satmak istiyor. Senin mumbarların çok güzel. Yapar mısın?' dedi. Mumbar işi bu şekilde başladı ve haftada 1 kilo satar hale geldik. 1 kilo satıyordum ama bir ton satmış gibi mutluydum. Evde otursam 5 lira kazanmıyorum, 1 kilo bile satsam kardayım diye düşündüm. Haftada 1 kilo, 3'e, 5'e çıktı. Ardından sosyal medya hesabı açtım. Sayfayı açtığım gün bir sürü sipariş aldım. Şimdi günlük 50 kiloluk tencereler ile çalışıyorum. Yeri geliyor günde 100 kilo yapıyorum. İnsan isterse başarırmış. Umutsuz olduğun bir anda Allah kapı açıyor. Emeğimi sattım, bugünlere geldim."

Türkiye'nin dört bir yanına mumbar gönderdiğini, tatile gelen gurbetçilerin yaşadıkları yerlere de bu yemeği şoklayarak götürdüğünü dile getiren Akdulum, evinde özenle hazırladığı mumbarları ayrıca restoranlara toptan olarak sattığını vurguladı.

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Akdulum, İstanbul, Aydın ve Nevşehir'de yöresel yemek satan restoranlara mumbar gönderdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Tüm ev hanımlarına da tavsiye ederim. Evde oturarak hiçbir şey elde edemezler, çalışsınlar. Haftada 1 kiloyla başladım. Şimdi günde 100 kiloya kadar çıktığım günler oluyor. Gerçekten çok mutluyum. Belediyemiz de elimizden tuttu. Pazar günü pazarda satış yapıyorum. Türkiye'de kargonun gittiği her yere ürün yollayabiliyorum. Ürünlerim ABD'ye, Afrika'ya, Londra'ya, Paris'e de gidiyor. Antep'ten nasıl kurutmalık ve baklava hediyelik olarak gidiyorsa, şimdi mumbar da gidiyor. Eşim en büyük destekçim, o olmasa başaramazdım."

Temizliği iyi yapılmalı

Mumbarın püf noktasının temizliği olduğuna dikkati çeken Akdulum, "Yıkanma süreci çok önemli, buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Temizliğinde tuz ve sirke kullanıyorum. Geri kalan da el lezzeti. Hiç yemeyenler bile tadına baktıktan sonra çok seviyorlar. Adana'ya özgü şırdan da yapıyorum. Dedim ki 'Müşterilerim şırdan yemeye Adana'ya gitmesinler, gelsinler bende yesinler'. Yaptım, lezzetini de beğendiler" diye konuştu.

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