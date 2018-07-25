Ekonomi Naci Ağbala kritik görev
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'a kritik görev​

Naci Ağbal'a kritik görev

Cumhurbaşkanı başdanışmanlık ve bakan yardımcılıklarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan listede en dikkat çeken görev Maliye eski Bakanı Naci Ağbal'a verildi. Ağbal Strateji ve Bütçe Başkanlığının başına getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Naci Ağbal Strateji ve Bütçe Başkanlığına getirildi.
Naci Ağbal Strateji ve Bütçe Başkanlığına getirildi.

Cumhurbaşkanı başdanışmanlık ve bakan yardımcılıklarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan çok sayıda atama kararında en dikkat çekici isim Strateji ve Bütçe Başkanlığına getirilen isim oldu. Maliye eski Bakanı Naci Ağbal yayımlanan son kararnameyle Strateji ve Bütçe Başkanlığına getirildi.

Cumhurbaşkanlığına bağlı olan Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program (OVP), Orta Vadeli Mali Plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programıyla sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleriyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmak için kurulmuştu.

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