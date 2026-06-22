Eski Fed Başkanı hayatını kaybetti

ABD'nin dört farklı başkan döneminde beş dönem boyunca Federal Rezerv başkanlığı görevini yürüten ve para politikasını yönlendiren ekonomist Alan Greenspan, Pazartesi günü hayatını kaybetti.

Greenspan, Soğuk Savaş döneminin son yıllarından dijital çağın başlangıcına kadar modern Amerikan kapitalizminin şekillenmesine yardımcı oldu. ABD tarihinin en uzun ekonomik genişleme dönemlerinden birinde, 1991'den 2001'e uzanan bir patlama sırasında Fed'in başkanlığını yaptı. Ancak eleştirmenlerin 2007-2008 küresel finans krizine yol açan koşullara neden olduğunu söylediği kararları nedeniyle eleştirilerin de odağındaydı.