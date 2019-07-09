Ekonomi Esnaf zengini Burdur
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Esnaf zengini Burdur

Esnafın nüfusa oranı karşılaştırmasında Ankara, İstanbul ve İzmir sınıfta kaldı. İlk üç büyük şehirde oran sırasıyla yüzde 1,66, yüzde 1,35 ve yüzde 2,55 oldu. Esnaf dostu il Burdur, esnaf fakiri ise Şırnak oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bendevi Palandöken (Sağda)
Bendevi Palandöken (Sağda)

Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olarak faaliyet gösteren esnafın nüfusa oranla en yüksek olduğu il yılın ilk 6 ayı sonu itibariyle Burdur oldu. Burdur ilinin nüfusunun yüzde 4,02’si yani 10 bin 862’si esnaflardan oluştu. Türkiye’nin en büyük 3 ili olan Ankara, İstanbul ve İzmir ise sınıfta kaldı. ilk 3 büyük şehirde oran sırasıyla yüzde 1,66, yüzde 1,35 ve yüzde 2,55 olarak gerçekleşti. En az esnaf ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan, 4 bin 541 esnaf sayısı ve yüzde 0,87 oranla Şırnak ilimizde gözlendi.

AVM ETKİSİ YÜKSEK VURGUSU

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ilk 3 ilde esnaf sayısının az olmasının şaşırtıcı olmadığını söyledi. Palandöken, “Nüfus olarak en büyük 3 il olan Ankara, İzmir, ve İstanbul’un esnaf nüfus oranında bölgelerinde en düşük orana sahip olmaları tesadüf değil. AVM ve zincir market sayısının en fazla olduğu bu en kalabalık ve gelişmiş olan illerimizde esnafın nasıl zarar gördüğünü çarpıcı şekilde görebiliyoruz. Fizibilite çalışması yapılmadan şehirlerin ortalarına yapılan AVMler ve sayıları 35 binin üzerinde olan, her sokakta açılan zincir marketler tüm ülkede esnafımızı olumsuz etkiliyor” dedi.

PALANDÖKEN: ESNAF KORUNSUN

Palandöken, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Perakende yasası tam olarak uygulanmalı. AVM ve zincir market açılışlarına kural getirilerek bu rekabet ortamında esnaf ve sanatkâra sahip çıkılmalı.”

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